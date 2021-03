Grundlage und Ausgangspunkt dieses Beitrags ist ein für den IMI-Kongress 2020 verfasster Vortrag, der sich um die Rolle und das geopolitische Auftreten der Volksrepublik China unter den Vorzeichen der sich ausbreitenden Pandemie beschäftigte. In der hier vorliegenden Fassung werden einzelne Aspekte weiter ausgearbeitet und grundlegende Gedanken zur Rolle der Volksrepublik China konkretisiert.

Gesamte Studie zum herunterladen hier

