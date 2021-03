Eine Gruppe von Akademikern verbreiten Lügen, um einen Artikel zu zensieren, in dem Ecuadors pseudolinker Kandidat Yaku Pérez entlarvt wird (Gray Zone)

Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat einen mit Lügen gefüllten offenen Brief verteilt, der darauf abzielt, die Berichterstattung von The Grayzone über Ecuadors pseudo-progressiven Kandidaten Yaku Pérez zu zensieren. Mehrere ihrer Unterzeichner unterstützten den rechtsextremen Militärputsch in Bolivien im Jahr 2019 und unterstützten Venezuelas von den USA ernannten Bevollmächtigten Juan Guaidó.

Eine Sammlung von Coup-unterstützenden Akademikern setzt sich dafür ein, den sachlichen Journalismus der Grayzone zu zensieren , der Ecuadors Präsidentschaftskandidaten Yaku Pérez entlarvt . Pérez ist ein selbsternannter Umweltschützer einer von der US-Regierung unterstützten Partei, der zahlreiche rechtsgerichtete Staatsstreiche in Lateinamerika unterstützt, fremdenfeindliche Verschwörungen vorangetrieben und arme Menschen in seinem Land dämonisiert hat.

Die Wissenschaftler haben einen täuschenden und verzerrten offenen Brief veröffentlicht, der meine sachliche Berichterstattung ungeheuer falsch darstellt und mich absurd als „rassistisch und frauenfeindlich“ beschmiert, basierend auf absurden Unterstellungen und völligen Lügen.

Die Wissenschaftler setzten nicht nur eine Litanei unbegründeter Ad-Hominem-Abstriche ein, sondern griffen auch auf eine Reihe nachweislich falscher Behauptungen zurück, denen genau der Artikel widersprach, den sie zensieren wollten.

In dem offenen Brief der Wissenschaftler wurde auf der linken Website Monthly Review ein Bericht zurückgezogen, der am 10. Februar veröffentlicht wurde. Die Geschichte war ein Nachdruck eines Artikels, der einige Tage zuvor in The Grayzone veröffentlicht worden war und den Titel „ Wie Ecuador von den USA unterstützt wurde Yaku Pérez, ein Kandidat, der den Putsch unterstützt, unterstützt den rechten Flügel . “

Monthly Review erlag umgehend der Zensurkampagne und entfernte den Artikel von seiner Website.

Der offene Brief zielt nicht nur auf meine Berichterstattung ab, sondern greift auch den Grayzone-Mitarbeiter Denis Rogatyuk an und fordert das Jacobin Magazine auf, einen Artikel zu zensieren, den er veröffentlicht hat, um Pérez ‚reaktionäre Ansichten und politische Aufzeichnungen zu dokumentieren.

Die Schande der Akademiker stellt eine verzweifelte Verteidigung von Yaku Pérez dar, die den Kandidaten offen tüncht und alle unbequemen Tatsachen auslässt, die meine Berichterstattung enthüllte, wie Pérez ‚Unterstützung für den Militärputsch 2019 in Bolivien, seine Billigung des sanften Putsches gegen die brasilianischen Arbeiter Die Parteiregierung, sein Jubel über gewalttätige, von den USA unterstützte Putschversuche gegen linke Regierungen in Venezuela und Nicaragua, seine klassistische Abwertung armer Menschen in seinem Land, seine rassistische Anstiftung zu venezolanischen Einwanderern und sein wiederholtes Echo einer entlarvten rechtsgerichteten Verschwörungstheorie gegen Ecuadors führenden sozialistischen Kandidaten.

Darüber hinaus handelt es sich um einen Frontalangriff auf die populäre linke Bewegung, die von Ecuadors ehemaligem Präsidenten Rafael Correa, einem Sozialisten und Antiimperialisten, gegründet wurde, der eine progressive und integrative „Bürgerrevolution“ ins Leben gerufen hat und dessen ehemaliger Minister Andrés Arauz der ist Spitzenkandidat bei den Präsidentschaftswahlen des Landes, nachdem er die erste Runde eines Erdrutschs gewonnen hatte.

Yaku Pérez ‚Frau und Wahlkampfberaterin Manuela Picq ist eine prominente französisch-brasilianische Akademikerin mit engen Verbindungen zu einigen der gleichen Gelehrten, die den Brief unterzeichnet haben. Tatsächlich ist Picqs eigene Mutter, Lena Lavinas, Unterzeichnerin und war eine Woche zuvor an einem ähnlichen denunzierenden offenen Brief beteiligt, in dem hochkarätige Anhänger des sanften Staatsstreichs von 2016 vorgestellt wurden, der die demokratisch gewählte linke brasilianische Regierung stürzte.

Wie ihr Partner Pérez jubelte Picq dem Putsch gegen den bolivianischen Präsidenten Evo Morales im Jahr 2019 zu und verbreitete absurde Desinformationen, die seine von Indigenen geführte Partei für Bewegung in Richtung Sozialismus (MAS) und ihre Volksbewegungen dämonisierten.

In einem äußerst sympathischen Softball- Interview auf CNN am 10. Februar beschmierte Picq antiimperialistische sozialistische Bewegungen, die das bolivarische Projekt der lateinamerikanischen Integration als „stalinistisch“ und „autoritär“ unterstützen, und griff dabei auf die antikommunistische McCarthy-Propaganda aus der Zeit des Kalten Krieges zurück. Picq ernannte sich arrogant zur Sprecherin indigener Gemeinschaften und erklärte: „Evo Morales ist kein Leitfaden für indigene Völker, und er hat tatsächlich sein eigenes Volk unterdrückt.“

Mehrere der Wissenschaftler, die den offenen Brief der Zensur unterzeichnet hatten, unterstützten offen den Militärputsch vom November 2019, durch den Boliviens demokratisch gewählter sozialistischer Präsident Evo Morales, das erste indigene Staatsoberhaupt in der Geschichte des Landes, in einem von rassistischen, anti-indigenen Christen angeführten gewalttätigen Putsch gestürzt wurde Extremisten und gesponsert von den Regierungen der Vereinigten Staaten, Brasiliens und Kolumbiens .

Lobby, die Putschisten unterstützt, um Anti-Putsch-Journalisten zum Schweigen zu bringen

Dutzende von Akademikern unterschrieben den mit Lügen gefüllten offenen Brief, der mich mit nachweislich falschen Behauptungen beschmierte.

Die bekannteste Unterzeichnerin ist die Gender-Theoretikerin Judith Butler. Wie ich berichtet habe, unterstützte Butler die selbsternannte „Top-Polizistin“ Kamala Harris , eine neoliberale Demokratin, die jetzt als US-Vizepräsidentin fungiert und einen berüchtigten Ruf für die Inhaftierung von Kaliforniern, unverhältnismäßig armen Farbigen, unter geringfügigen Anklagen erlangte.

Butler unterzeichnete 2018 auch einen offenen Brief in der New York Review of Books , in dem die militärische Besetzung der ölreichen nordöstlichen Region Syriens durch die USA verteidigt wurde. In diesem Dokument wurde gefordert, dass die Vereinigten Staaten „die militärische Unterstützung für die SDF fortsetzen“, ein Hinweis auf die syrischen demokratischen Kräfte , eine Miliz, die unmittelbar nachdem ein US-General syrisch-kurdische Militante aufgefordert hatte, “ Ihre Marke zu ändern „.

Ein anderer Unterzeichner des offenen Briefes, der mich diffamierte, der US-Anthropologe Devin Beaulieu, unterstützte den rechtsextremen, von den USA unterstützten Militärputsch in Bolivien im Jahr 2019 entschieden, nachdem er jahrelang den indigenen Präsidenten Evo Morales und seine Partei „Bewegung in Richtung Sozialismus“ verunglimpft hatte.

Beaulieu folgte dem Putsch und schrieb zahlreiche Artikel, in denen er Kritiker des Putsches angriff, und verachtete jeden als „Verschwörungstheoretiker“, wenn er glaubte, dass Boliviens massive Lithiumreserven eine Rolle gespielt haben könnten (Elon Musks späterer Kommentar des Milliardärs Oligarchen Elon Musk: „ Wir werden kupieren, wen wir wollen ! es “wurde natürlich übersehen). Beaulieu schrieb sogar einen Blog-Beitrag, in dem er unerbittlich darauf bestand, dass der Putsch tatsächlich kein Putsch war .

Wenn mehrere Des Grayzone Reporter als verbüßten Wahlbeobachter in Bolivien im Oktober 2020 als Teil einer Delegation von Friedensgruppe organisiert CODEPINK, Beaulieu aktiv Einfluss genommen zu erhalten unsere Anmeldeinformationen widerriefen , ein nicht gewähltes rechtsgerichtetes Regime , deren Förderung notorisch extreme und drakonische Innenminister hatte offen gedroht, uns wegen unserer politischen Ansichten ins Gefängnis zu bringen . LINK

Als Unterzeichner tritt Beaulieu als Putschist Pablo Solón bei. Solón ist ein ehemaliger Politiker, der eine Stiftung in Bolivien leitet. Er diente früher in der Regierung von Präsident Evo Morales, wurde aber später ein harter Kritiker. Solón verteidigte aggressiv den Putsch von 2019, der Morales stürzte, und schrieb zahlreiche Artikel , in denen er darauf bestand, dass es sich nicht um einen Putsch , sondern um einen Volksaufstand handelte. Er ignorierte die Rolle der Vereinigten Staaten, Brasiliens und Kolumbiens bei der Unterstützung verräterischer Militäroffiziere und der Polizei und der Überwachung der Putsch.

Während der faktisch herausgeforderte, kaum kohärente offene Brief vorgibt, für „eine aufregende und aufstrebende neue Linke zu sprechen, die sich aus indigenen Organisationen, ökosozialistischer Politik, feministischen und LGBTQ + -Aktivistinnen, antirassistischen Bewegungen und anti-extraktivistischen Anliegen zusammensetzt“, heißt es Außerdem gibt es einen Akademiker, der mit dem Werbearm einer rechten Unternehmenslobbygruppe zusammenarbeitet.

Mitunterzeichner Javier Corrales ist Mitglied der Redaktion von Americas Quarterly , dem Medienarm der Americas Society / des Council of the Americas (AS / COA). AS / COA ist eine Lobbyorganisation, die rechte Regierungen aggressiv unterstützt und auf neoliberale Politik in Lateinamerika drängt.

Wie ich in meiner Berichterstattung über Yaku Pérez feststellte , der auch von der Öffentlichkeitsarbeit von AS / COA stark beworben wurde, ist die Liste der Unternehmensmitglieder von AS / COA ein Who-is-Who der weltweit mächtigsten Unternehmen wie Amazon, Apple, BlackRock, Boeing , Caterpillar, Chevron, Chiquita, Exxon Mobil, Ford, GE, Goldman Sachs, Google, JP Morgan, Lockheed Martin, Raytheon und Walmart.

Unternehmensmitglieder von AS / COA

Bereits im Jahr 2016 dämonisierte Corrales die Regierung von Venezuelas gewähltem Präsidenten Nicolás Maduro als “ Diktatur “ und forderte eine „große [internationale] diplomatische Anstrengung … um der Opposition zu helfen, Druck auf die Regierung auszuüben“. Weniger als drei Jahre später warf Corrales sein Gewicht hinter den von den USA benannten Putschisten Juan Guaidó und machte den Stellvertreter Washingtons als wohltätigen “ Demokraten „, „Verfassungsstrategen“ und „gepflegten Politiker“ zum Helden. Corrales ignorierte neugierig Guaidós extreme Korruption und seine weitreichenden Verbindungen zu Drogenkartellen und Todesschwadronen in Kolumbien .

Ein weiterer prominenter Unterzeichner des offenen Briefes, Patrick Bond, ist ein angesehener trotzkistischer politischer Ökonom, der im letzten Jahrzehnt eine Kampagne zur Zerstörung der BRICS geführt hat, eines politischen und wirtschaftlichen Rahmens, der von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angeführt wird versuchte, dem globalen Süden eine Alternative zum von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) und zur Weltbank zu bieten , die viele linke lateinamerikanische Führer als neokoloniale Institutionen verurteilt haben.

Bond, der die linke brasilianische Führerin Lula da Silva scharf kritisierte, gab ein ganzes Anti-BRICS-Buch für Haymarket heraus , den ehemaligen Verlag der US-amerikanischen trotzkistischen Gruppe International Socialist Organization (ISO) , der auch von den USA unterstützte Staatsstreiche und Regimewechsel unterstützte Operationen gegen Kuba, Nicaragua, Venezuela, China, Syrien, Libyen, Iran, die ehemalige Sowjetunion und das ehemalige Jugoslawien.

In den sozialen Medien wurde der mit Lügen gefüllte offene Brief von Alexander Reid Ross , einem anarchistischen Akademiker, der antiimperialistische Journalisten besessen schmiert, aggressiv beworben . Die Grayzone enthüllte, wie Ross mit einem von der britischen Regierung und der NATO unterstützten Informationskriegsprojekt zusammengearbeitet hat, das auf die Antikriegs-Linke abzielt und als Integrity Initiative bezeichnet wird .

Ross wurde gründlich diskreditiert, als er im Southern Poverty Law Center (SPLC) einen mit Lügen gefüllten Estrich veröffentlichte, der den Grayzone-Redakteur Max Blumenthal und diesen gegenwärtigen Reporter, Ben Norton, diffamierte. Der SPLC entfernte sofort Reids verleumderischen Blog-Beitrag. Der SPLC löschte anschließend alle verschwörerischen Blog-Beiträge von Reid von seiner Website und entschuldigte sich überschwänglich bei seinen Zielen. LINK

Indigene Unterstützung für die Bürgerrevolution von Correista ignorieren

Der offene Brief der Akademiker, der mich für meine sachliche Berichterstattung über Yaku Pérez diffamiert, lässt auch nachweisbare Lügen wieder aufflammen, um Ecuadors sozialistischen, antiimperialistischen ehemaligen Präsidenten Correa, den beliebtesten Führer des Landes, zu dämonisieren und ihn als anti-indigen, sexistisch und anti-indigen zu beschmieren Umweltschützer.

Tatsächlich gibt es in Ecuador prominente indigene Führer, die die linke Correista-Bewegung unterstützen, sowie ihren Präsidentschaftskandidaten Andrés Arauz und den Vizepräsidentschaftskandidaten Carlos Rabascall. Unter ihnen ist der indigene Politiker Ricardo Ulcuango, Ecuadors ehemaliger Botschafter in Bolivien unter Correa, ehemaliger Präsident des indigenen Parlaments von Amerika und Ex-Vizepräsident der ecuadorianischen indigenen Konföderation CONAIE.

Ulcuango ist ein scharfer Kritiker und standhafter Gegner von Yaku Pérez, den er als „Bauern“ der US-Botschaft bezeichnet hat . Ulcuango unterstützt die Correista-Bewegung nachdrücklich und ist ein Kandidat der Nationalversammlung ihrer Partei.

Ich habe Ulcuango interviewt, als ich in Ecuador war und über die erste Wahlrunde im Februar berichtete.

„Historisch gesehen waren wir Menschen, die gekämpft haben, Menschen, die auf den Straßen und auf den Plätzen präsent waren, gegen die Oligarchie, gegen das Modell des Neoliberalismus, gegen die Auferlegung der US-Regierung“, sagte Ulcuango. „Das sind also die Prinzipien der indigenen Bewegung. Die Teilnahme an diesem Wahlkampf erfordert daher die Anwesenheit indigener Völker in Begleitung der Genossen Andrés Arauz und Carlos Rabascall. “

Ecuadors indigener Führer Ricardo Ulcuango, ein überzeugter Anhänger der sozialistischen Correista-Bewegung und Gegner von Yaku Pérez, wurde im Februar 2021 von Ben Norton von The Grayzone interviewt

Faktenprüfung des mit Lügen gefüllten offenen Briefes der Zensur

Der offene Brief an die Herausgeber des Jacobin Magazine und der Monthly Review wurde am 26. Februar unter dem Titel „ Stoppt rassistische und frauenfeindliche Angriffe auf die aufstrebende indigene, öko -feministische Linke in Lateinamerika und spricht die Krise in der heutigen Zeit an“ veröffentlicht Ecuador. „

Der Brief ist Teil einer internationalen Kampagne, um die sozialistische Correista-Bewegung Ecuadors und ihren Kandidaten Andrés Arauz herabzusetzen, der bei einem Erdrutsch den ersten Befund der Wahlen vom 7. Februar gewonnen hat. Ecuador korrupten Rechtsextremismus Führer Lenín Moreno hat sich bemüht , Arauz klare 13-Punkte – Sieg zu stehlen und zu verhindern , dass er die Anfechtung der April Stichwahl, mit der Hilfe der USA und kolumbianischen Regierungen und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) , die haben offen in Ecuadors innere Angelegenheiten eingemischt.

Anstatt die ecuadorianische Demokratie gegen einen offensichtlichen Versuch des Wahldiebstahls und der Einmischung von außen zu verteidigen, verfassten Dutzende von Akademikern einen offenen Brief, um mich anzugreifen, weil ich Yaku Pérez ‚Mitschuld an der Verschwörung aufgedeckt hatte.

Es ist bemerkenswert, dass der Brief der Akademiker keine einzige Tatsache bestreitet, über die ich berichtet habe. Stattdessen griff es auf Ad-Hominem-Angriffe, böswillige Verzerrungen und schwerwiegende Auslassungen zurück, ohne eine der folgenden Aussagen zu treffen:

Yaku Pérez ‚wiederholte Unterstützung für von den USA unterstützte Rechtsputsche in Lateinamerika

Pérez kommentiert, dass die Regierung armen Menschen in Ecuador keine Schecks geben sollte, weil sie alles in einer Nacht für Bier ausgeben würden

Pérez ‚Versprechen, bei der Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten nicht zweimal nachzudenken

Pérez ‚ fremdenfeindlicher Sündenbock gegen venezolanische Migranten

Schulung, die die Führer der politischen Partei Péakas in Pérez vom CIA-verbundenen National Democratic Institute (NDI) der US-Regierung erhalten haben

die Arbeit, die Pérez ‚Frau und Wahlkampfberaterin Manuela Picq zuvor für den republikanischen Gouverneur von Florida, Jeb Bush, geleistet hatte

die EU-Mitgliedstaaten finanzieren Picqs Anti-Correista-Aktivismus

Tatsächlich wiederholte Yaku Pérez am selben Tag, an dem der offene Brief veröffentlicht wurde, enthusiastisch eine unbegründete rechtsgerichtete Verschwörungstheorie, die von der kolumbianischen Regierung und dem korrupten, von den USA unterstützten Führer Moreno in Ecuador vertreten wurde, und beschuldigte Arauz, Geld von Drogenhändlern genommen zu haben und sozialistische Guerillas in der revolutionären bewaffneten Gruppe der ELN.

Anstatt diese unbequemen Tatsachen anzuerkennen, behaupteten die Autoren des Briefes ohne Beweise, dass mein Artikel verwendet wurde, „um einen Kandidaten der ökosozialistischen / indigenen / feministischen Linken zu diskreditieren und zu beschädigen“. In Wirklichkeit zeigt meine sachliche Berichterstattung, dass Pérez weit entfernt von einem Ökosozialisten ist und tatsächlich ein zutiefst reaktionärer Kandidat, der versucht, die Rückkehr der sozialistischen Correista-Bewegung an die Macht zu verhindern.

Pérez feierte eifrig den sanften Staatsstreich, durch den die erste und einzige Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff, von der progressiven Arbeiterpartei gestürzt wurde. Dieser von der CIA unterstützte Parlamentsputsch führte schließlich zum Aufstieg des rechtsextremen brasilianischen Anti-Umwelt-Führers Jair Bolsonaro.

In demselben Tweet griff Pérez auch die erste gewählte Präsidentin Argentiniens, Cristina Fernández de Kirchner, an und forderte den Sturz des linken Präsidenten Ecuadors, Rafael Correa, und des sozialistischen Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro.

In einem anderen Tweet, den ich entdeckte und der seltsamerweise aus dem offenen Brief herausgelassen wurde, dämonisierte Pérez Boliviens ersten indigenen Präsidenten, Evo Morales, mit bigotter Rhetorik und behauptete: „Seine Ignoranz ist enzyklopädisch. Evo ist biologisch einheimisch; In Bezug auf seine Identität hat er sich weiß getüncht und kolonisiert und fühlt oder versteht die Kosmovision der Ureinwohner nicht. “ LINK

Der Brief der Wissenschaftler verbreitete eine weitere nachweisbare Lüge in ihrer Beschwerde, dass in meinem Artikel „der historische Aufstand vom Oktober 2019 oder die Rolle von CONAIE und Pérez darin nicht erwähnt werden“. Tatsächlich war Yaku Pérez merklich kein Anführer des Aufstands in Ecuador im Oktober 2019. Die Hauptorganisatoren dieser Proteste gegen die neoliberale Politik von Lenín Moreno waren Leonidas Iza und Jaime Vargas, und prominente ecuadorianische Analysten haben Pérez ‚Abwesenheit betont .

Darüber hinaus habe ich in meinem Artikel darauf hingewiesen, dass andere Führer der indigenen Konföderation CONAIE in Ecuador, nämlich Leonidas Iza, alles daran gesetzt haben, Pérez zu kritisieren, und gewarnt haben, dass sich Zahlen der rechten CREO-Partei des Bankiers Guillermo Lasso in seinem inneren Kreis befinden. Ein Screenshot der archivierten Version des zensierten Nachdrucks meines Artikels zur monatlichen Überprüfung bietet eindeutige Beweise.

Der offene Brief stellt auch meine sachliche Berichterstattung über Yaku Pérez ‚Frau, die hochkarätige Akademikerin Manuela Picq, falsch dar und zeigt mich lächerlich als „sexistisch“. Nach dieser Logik riskiert jeder Journalist, der kritisch über eine weibliche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens berichtet, sei es Margaret Thatcher, Hillary Clinton oder Manuela Picq, als Frauenfeindin bezeichnet zu werden.

In einer anderen offensichtlichen Lüge heißt es in dem Brief: „Am auffälligsten ist, dass der Autor nicht erwähnt, dass Picq von der Regierung von Correa verhaftet und aus Ecuador deportiert wurde.“

Wie der folgende Screenshot aus dem Artikel „Monthly Review“ zeigt, habe ich einen ganzen Abschnitt über Picqs Verhaftung und Deportation. Ich habe folgendes geschrieben:

Picq spielte 2015 eine bedeutende Rolle bei Protesten gegen Präsident Correa, die oft sehr gewalttätig waren. Sie wurde bei einer Demonstration im August festgenommen, ihr Visum wurde annulliert und sie wurde aus Ecuador deportiert. Mit Unterstützung der Europäischen Union und von Milliardären finanzierter NGOs verwandelte Picq ihren Abschiebungsfall in einen Skandal, indem sie sich als Opfer darstellte und damit Correa angriff und seine gewählte sozialistische Regierung als chronische Menschenrechtsverletzerin dämonisierte. Picq durfte 2018 unter der von den USA unterstützten rechten Regierung Lenín Moreno nach Ecuador zurückkehren.

In dem Brief heißt es weiter: „Dieser Artikel generiert absurde Verschwörungserzählungen und bezeichnet ihren Körper als Beweis für Pérez ‚imperialistische Komplizenschaft.“

Seltsamerweise hat die Diatribe der Akademiker einige der Fakten, die ich gemeldet habe, ausgelassen, wie Picqs frühere Arbeit als „Spezialist für auswärtige Angelegenheiten“ im Büro für internationale Beziehungen für Floridas republikanischen Gouverneur Jeb Bush – eine Tatsache, die sie öffentlich rühmt verfügbarer Lebenslauf.

In dem Brief fehlte auch der Tweet, den ich entdeckte, der zeigt, wie Picq rassistische falsche Nachrichten über Boliviens indigenen Präsidenten Evo Morales und seine weitgehend indigenen Anhänger verbreitet.

Während des von den USA unterstützten rechtsextremen Putschversuchs twitterte Picq Folgendes: „Schwestern von der indigenen Basis in Bolivien prangern massive Gewalt durch Gruppen der MAS (regierende Bewegung gegen den Sozialismus) an – nicht nur Häuser der Opposition Da es verbrannt wird, gibt es auch ein Netzwerk und Vergewaltigungen auf den Straßen. Es besteht die Befürchtung, dass Evo mit seinen Milizen einen Bürgerkrieg auslöst. LINK

In dem Brief wurde auch meine gründliche Dokumentation der Tatsache ignoriert, dass Picqs Anti-Correista-Arbeit von Organisationen finanziert wurde, die Soft-Power-Waffen sind, die von der Europäischen Union und zahlreichen westeuropäischen Regierungen finanziert werden.

In einer der empörendsten Lügen behauptet der Brief, ich habe Picq beschuldigt, „ein“ CIA-Ausschnitt „und ein Agent des“ Milliardärs George Soros „zu sein, eine bekannte antisemitische Anschuldigung“.

Für eine Gruppe von Akademikern mit teuren Doktorarbeiten weisen die Autoren des Briefes schwerwiegende Mängel beim Leseverständnis auf. Was ich schrieb, war, dass die Ford Foundation, nicht Picq, ein traditioneller CIA-Ausschnitt ist – eine Tatsache, die die Gelehrte Frances Stonor Saunders in ihrem Buch The Cultural Cold War gut begründet hat . Ich erwähnte die Ford Foundation, weil sie einige der Organisationen finanziert, die Picqs Anti-Correista-Arbeit in Ecuador finanzieren, ein äußerst relevanter Punkt.

Darüber hinaus geht der Brief mit seiner falschen Behauptung, ich habe Picq beschuldigt, „ein Agent des“ Milliardärs George Soros „zu sein, in den Bereich der bloßen Fälschung über. Ich habe nichts davon getan. Ich habe Soros einmal in einem Artikel mit über 6.000 Wörtern erwähnt, als einer von mehreren Geldgebern einer der NGOs, die Picqs Anti-Correista-Aktivismus finanziert haben.

Mein vollständiger Satz, den der Brief falsch darstellt, lautet wie folgt: „Laut ihrem Lebenslauf arbeitet Picq seit 2015 mit Front Line Defenders , einer von der Europäischen Union finanzierten NGO, zahlreichen westeuropäischen Regierungen, Taiwan und dem antikommunistischen Milliardär George Soros ‚Open zusammen Society Foundations und die CIA haben die Ford Foundation ausgeschnitten. “

Angesichts der intensiven und langjährigen Beteiligung von Soros an von der US-Regierung unterstützten, mit der CIA verbundenen Regimewechseloperationen ist seine Finanzierung relevant. In einem Artikel der Washington Post aus dem Jahr 1991 über die Welle der von Washington unterstützten kapitalistischen Staatsstreiche in Osteuropa führte der Kolumnist David Ignatius, selbst ein enger Verbündeter der CIA, Soros als „einen von vielen offenen Aktivisten an, die den Weg für den Sturz bereiteten“ der ehemaligen kommunistischen Regierungen, die im Bündnis mit dem Gründer der National Endowment for Democracy (NED), Allen Weinstein, arbeiteten und sich rühmten: „Vieles, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan .“

Die Tatsache, dass Soros Jude ist, ist einfach irrelevant. Die absurde Anschuldigung des Antisemitismus ist eindeutig nur eine weitere Zensurtaktik, mit der die Kritik an einem bekennend antikommunistischen Milliardärsoligarchen zum Schweigen gebracht werden soll, der zur Finanzierung der imperialen Verbrechen Washingtons im Ausland beiträgt.

Während der Brief mich mit Lügen beschmierte, beschuldigte er mich auch, Picq in einer „frauenfeindlichen und homophoben Schande, die ihre Feministin, ihre queeren Studien und ihre ökosoziale Politik verspottet und angreift“, beschmiert zu haben.

Ich habe nichts davon getan. Ich habe nur einige Titel von Picqs Büchern aufgelistet, eine gängige Praxis bei der Vorstellung eines Professors. Wenn sie und ihre akademischen Freunde und Kollegen, die den Brief unterschrieben haben, der Meinung sind, dass die Auflistung der Titel einiger ihrer Bücher „frauenfeindlich und homophob“ ist, spiegelt dies möglicherweise ihre eigenen internen Vorurteile oder Unsicherheiten in Bezug auf ihre eigene Arbeit wider.

Wenn die Auflistung einiger Buchtitel von Picq in einem Satz in einem Artikel mit mehr als 6.000 Wörtern einen „Frauenfeind und Homophoben“ macht, ist jeder, der es wagt, eine akademische Biografie von Picq zu verfassen, dazu verdammt, als leidenschaftlicher Fanatiker bezeichnet zu werden.

In dem Brief heißt es weiter: „Die Autorin [Norton] behauptet, dass Picq, weil sie ‚Latinx Studies‘ und ‚Queering Notions of Modernity‘ unterrichtet, eine Feindin des globalen Klassenkampfes ist und sich am Imperialismus beteiligt.“ Trotzdem habe ich so etwas nicht aus der Ferne geschrieben. es ist eine komplette Herstellung.

Zweitens unterrichtet Picq, wie der Brief behauptet, keine Klassen, die als „Queering Notions of Modernity“ bezeichnet werden. Vielmehr schrieb sie ein Buch mit dem Titel „Queering Narratives of Modernity“ – Erzählungen, keine Begriffe; ein Buch, keine Klasse. Bei so vielen offensichtlichen Fehlern wie diesem kann man die Zuverlässigkeit der Anschuldigungen des Briefes in Frage stellen.

Wenn die Autoren des Briefes diese grundlegenden Fakten über Picq nicht einmal richtig verstehen konnten, als sie versuchten, ihren Kollegen reflexartig zu verteidigen, wie könnte jemand erwarten, dass sie Fakten über mich richtig machen?

Eine andere trügerische Zeile im Brief weist darauf hin, dass die Autoren ihre elementaren Leseverständnisfähigkeiten schärfen sollten. Es wurde behauptet, dass mein Bericht „nach Gerüchten stinkt und feststellt, dass sie [Picq] in Princeton in einem nach Ronald Reagan benannten Gebäude Unterricht genommen hat, als ob dies beweisen würde, dass sie ein Handlanger der Reagan-Administration ist.“

Was ich in dem Bericht tatsächlich schrieb, war Folgendes: „Picq begann als Postdoktorandin in der ‚Studie über Demokratie in Lateinamerika‘ am Woodrow Wilson Center , einer von der US-Regierung finanzierten Denkfabrik, die eine Drehtür mit dem hat Das Außenministerium und die Geheimdienste befinden sich physisch im Ronald Reagan-Gebäude der US-Regierung. “

Die Tatsache, dass eine von der US-Regierung finanzierte Denkfabrik, die für ihre engen Beziehungen zu Regierungsbehörden berüchtigt ist und über eine langjährige Erfahrung in der obsessiven Dämonisierung sozialistischer Regierungen in Lateinamerika verfügt, dazu beigetragen hat, Picqs akademische Karriere zu starten, ist angesichts ihrer Zukunft äußerst relevant und äußerst beunruhigend arbeiten Sie daran, genau dieselben sozialistischen Regierungen in Lateinamerika zu dämonisieren, die von der US-Regierung wegen Regimewechsels und Destabilisierung ins Visier genommen wurden.

In einer anderen absurden Manipulation der Realität behauptet der Brief, dass ich „gegen die Sprache der„ Dekolonialität “wütend bin.“ Es werden jedoch keine Beispiele angeführt. Tatsächlich habe ich das Wort „dekolonial“ oder eine seiner grammatikalischen Iterationen in meinem Artikel nicht einmal verwendet. Ironischerweise sind es die Unterstützer von Yaku Pérez, die „dekoloniale“ akademische Schlagworte verwenden und aktiv dazu beitragen, den US-Neokolonialismus in Lateinamerika zu tünchen und zu stärken.

Zu keinem Zeitpunkt hat die Schande der Wissenschaftler gegen meinen Artikel ihre Kernoffenbarung durchbrochen: dass Pérez ein proimperialistischer Kandidat ist, der rechtsgerichtete Staatsstreiche unterstützt hat, und dass der US-Imperialismus und die Europäische Union seine Pachakutik-Partei und die von ihnen finanzierten NGOs ausgenutzt haben in Ecuador, um zu versuchen, das Land wieder zu kolonisieren, antiimperialistische Institutionen wie die Bolivarische Allianz (ALBA) und die Union der südamerikanischen Nationen (UNASUR) zu zerstören und die Rückkehr der antiimperialistischen Correista-Bewegung an die Macht zu verhindern.

In einem anderen Beispiel für die Weigerung, grundlegende Tatsachen anzuerkennen, behauptete der Brief, dass dieser gegenwärtige Journalist „Extinction Rebellion“ als rechtes Instrument hervorhebt „. Es wurde nicht erwähnt, wie ich dokumentiert habe, dass Extinction Rebellion sich rechtsgerichteten bolivianischen Gruppen angeschlossen hat , um die frühen Phasen des Putsches gegen Präsident Evo Morales voranzutreiben, und ihn bei einer Reihe von Protesten außerhalb der bolivianischen Botschaften in Großbritannien und den USA für Waldbrände im Amazonas verantwortlich gemacht hat. Der Brief ignorierte auch einen von Extinction Rebellion veröffentlichten Artikel, der die linke Correista-Bewegung schlug und Yaku Pérez mit Lob überschüttete. Ob diese Entscheidungen witzig getroffen wurden oder nicht, ist umstritten, aber dass sie stattgefunden haben, ist eine unbestreitbare Tatsache.

Die ultimative Ironie des offenen Briefes der Akademiker ist, wie er hinter seiner liberalen identitären Ausrichtung tatsächlich dazu beiträgt, eine lange Geschichte des rassistischen neokolonialen Diskurses zu verstärken und fortzusetzen, der populäre linke, antiimperialistische politische Führer im globalen Süden mit Stereotypen wie „ orientalischer Despotismus. “

Der Brief spiegelt deutlich die anarchistische Politik seiner Unterzeichner wider, indem er Sprachen wie „autoritären Statismus“ und „statistische Führer“ verwendet und eine Perspektive verrät, die den Staat als eine Institution betrachtet, die von Natur aus böse ist, selbst wenn sie von demokratisch gewählten Sozialisten kontrolliert wird und antiimperialistische Führer, die versuchen, die nationale Souveränität vor ausländischen Aggressionen zu schützen, und die die natürlichen Ressourcen ihrer Nation nutzen, um armen Bürgern und Bürgern der Arbeiterklasse zu helfen.

Ein mit Lügen gefüllter, zutiefst irreführender Brief einer Sammlung westlicher Wissenschaftler mit Links zu von Milliardären unterstützten NGOs und einer Aufzeichnung der Unterstützung für Kampagnen zum Regimewechsel hat Monthly Review möglicherweise davon überzeugt, meinen Artikel zu entfernen, aber er hat nur weitere Aufmerksamkeit auf die unbequeme Tatsachen, die es zu unterdrücken suchte.

————————————————————

Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der stellvertretende Herausgeber von The Grayzone und der Produzent des Moderate Rebels- Podcasts, den er gemeinsam mit Herausgeber Max Blumenthal moderiert . Seine Website ist BenNorton.com und er twittert bei @ BenjaminNorton .

