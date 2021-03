USA / MbS / Khashoggi … Präsident Biden lässt einen saudischen Mörder spazieren

Ist schon bemerkenswert, vergleicht man die US-Reaktion zu dem bewiesenen Mordfall Khashoggi mit der

bis heute unbewiesenen angeblichen „Vergiftung Navalnys“… Angry Arab bringt es auf den Punkt.

Der Volksmund sagt so treffend: „Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen“… ck

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Wie gehe ich mit Despoten um, die Verbündete der USA sind? Gönnen Sie sich natürlich etwas und bestrafen Sie

ehemalige Assistenten auf niedriger Ebene, wenn sie im Ausland beim Töten erwischt werden – auf Befehl des Despoten.

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Die Biden-Regierung kam daher zu dem Schluss, dass MbS hauptsächlich für den Mord und die Zerstückelung von Khashoggi

(und für andere nicht näher bezeichnete Verbrechen gegen Dissidenten) verantwortlich ist, aber nur diejenigen bestraft, die unter MbS stehen, aber nicht MbS selbst wegen Rüstungsindustrie / Israel. Liberalismus

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Der liberale Kristof: „Ich stimme zu, dass es oft notwendig ist, auch Herrscher mit Blut an den Händen zu beschäftigen.“Meinung | Präsident Biden lässt einen saudischen Mörder spazierenDer Kronprinz hat meinen Freund Jamal Khashoggi getötet, und wir tun so gut wie nichts.nytimes.com

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil20 Std.Das gesamte Medien- und Think-Tank-Establishment befürwortet offen Bidens Politik, dem saudischen Despoten

im Namen der Bekämpfung des Terrorismus und des Friedens im Nahen Osten nachzugeben (dh der israelischen Agenda zu dienen).Tweet zitierenRichard N. Haass@ Richard Haass · 23 Std.

Das Biden-Verwaltungsrecht für MBS: Die USA können nicht verhindern, dass er König wird. Die USA wollen eine Arbeitsbeziehung mit jemandem,

der lange Zeit ein Land führen wird, das für die Eindämmung des Iran, die Frustration des Terrorismus, die Festsetzung der Energiepreise und möglicherweise die Förderung des Friedens im Nahen Osten von entscheidender Bedeutung ist.Ein realistischer Reset für die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien von Richard Haass – Project SyndicateDie Regierung von Präsident Joe Biden scheint entschlossen zu sein, die Beziehung Amerikas zum Königreich von der Beziehung zu Kronprinz Mohammed bin Salman zu trennen. Aber diese Trennung wird …project-syndicate.org

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Sie wissen, dass eine Entscheidung schlecht ist, wenn die Cheerleaderin des saudischen Regimes Dennis Ross zustimmt: „Dennis Ross … applaudierte Herrn Biden dafür, dass er

„ versucht hat, hier die Nadel einzufädeln “. „Dies ist das klassische Beispiel dafür, wo Sie Ihre Werte und Ihre Interessen in Einklang bringen müssen.“Biden wird den saudischen Kronprinzen nicht wegen Khashoggis Tötung und Angst vor einem Verstoß gegen die Beziehungen bestrafenDie Entscheidung wird die Menschenrechtsgemeinschaft und Mitglieder seiner eigenen Partei enttäuschen, die sich während der Trump-Regierung beschwert haben, dass die USA Mohammed bin Salman nicht zur Rechenschaft gezogen haben.nytimes.com

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Tweet zitierenRobert Satloff@robsatloff 27. Feb.“Das Einfädeln der Nadel in die Außenpolitik ist eine Herausforderung, mit Partnern nicht weniger als mit Gegnern“:

Meine Einstellung zu @POTUS ‚umsichtiger Entscheidung, mehr Sanktionen gegen #SaudiArabia wegen # Khashoggi- Mordes zu verhängen und gleichzeitig direkte Strafmaßnahmen gegen #MbS @thehill zu vermeiden

Biden hält die Bestrafung des saudischen Kronprinzen trotz eines Intel-Berichts zurück

Wichtige demokratische Führer und Menschenrechtsgruppen fordern stärkere Maßnahmen gegen den Kronprinzen.thehill.comasad abukhalil hat retweetetMarc Owen Jones@marcowenjones27. Feb.Nach der Veröffentlichung von Khasoggi durch die CIA berichten Dutzende identischer Tweets pro Sekunde: „Ich bin Saudi und stolz auf dieses

großartige Land und vertraue und habe Vertrauen in die weise Führung.“ Soviel zur Spam- und Plattformmanipulationsrichtlinie von Twitter …Video: https://twitter.com/i/status/ 1365590251654250498

Asad Abukhalil Asaad Abu Khalil@asadabukhalil27. Feb.Es scheint, dass die elektronische Armee des saudischen Regimes angewiesen wurde, unter dem arabischen Hashtag „We all are MbS“ auf Englisch zu twittern.Tweet zitierenrm@ hrhr_9f# كلنا_محمد_بن_سلمان Unser großartiger Anführer: Wir lieben, vertrauen und unterstützen Sie. In der Tat sind wir sehr sehr sehr stolz auf dich.https://pbs.twimg.com/media/ EvO_DpXWgAEzN2-? format = jpg & name = 900×900

