Putin, Kreuzfahrer und Barbaren – Ultimatives Ziel der USA / NATO zur Eindämmung Russlands bleibt der Regimewechsel – von Pepe Escobar (informationclearinghouse.info)

28. Februar 2021

Moskau ist sich schmerzlich bewusst, dass die „Strategie“ der USA / NATO zur Eindämmung Russlands bereits den Zustand des Fieberwahn erreicht hat. Nochmal.

Am vergangenen Mittwoch hat Präsident Putin bei einem sehr wichtigen Treffen mit dem Bundessicherheitsdienst alles klar formuliert:

Wir sind gegen die sogenannte Politik der Eindämmung Russlands. Hier geht es nicht um Wettbewerb, was für die internationalen Beziehungen selbstverständlich ist. Hier geht es um eine konsequente und recht aggressive Politik, die darauf abzielt, unsere Entwicklung zu stören, zu verlangsamen, Probleme entlang des Außenumfangs zu schaffen, innere Instabilität auszulösen, die Werte zu untergraben, die die russische Gesellschaft vereinen, und letztendlich Russland zu schwächen und unter externe Kontrolle zu bringen. Genau so, wie wir es erleben, geschieht dies in einigen Ländern des postsowjetischen Raums.

Nicht ohne einen Hauch von Bosheit fügte Putin hinzu, dies sei keine Übertreibung: „Tatsächlich müssen Sie nicht davon überzeugt sein, wie Sie es selbst genau wissen, vielleicht sogar besser als jeder andere.“

Der Kreml ist sich sehr bewusst, dass sich die „Eindämmung“ Russlands auf seinen Umfang konzentriert: die Ukraine, Georgien und Zentralasien. Und das ultimative Ziel bleibt der Regimewechsel.

Putins Bemerkungen können auch als indirekte Antwort auf einen Teil der Rede von Präsident Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz interpretiert werden.

Laut Bidens Drehbuchautoren

Putin versucht, das europäische Projekt und das NATO-Bündnis zu schwächen, weil es für den Kreml viel einfacher ist, einzelne Länder einzuschüchtern, als mit der vereinten transatlantischen Gemeinschaft zu verhandeln. Die russischen Behörden möchten, dass andere glauben, unser System sei genauso korrupt oder sogar korrupter .

Ein ungeschickter, direkter persönlicher Angriff auf das Staatsoberhaupt einer großen Atommacht gilt nicht gerade als hoch entwickelte Diplomatie. Zumindest zeigt es deutlich, wie das Vertrauen zwischen Washington und Moskau jetzt auf weniger als Null reduziert wird. So sehr sich Bidens Deep State Handler weigern, Putin als würdigen Verhandlungspartner zu sehen, haben der Kreml und das Außenministerium Washington bereits als „nicht einigungsfähig“ abgetan.

Auch hier dreht sich alles um Souveränität. Die „unfreundliche Haltung gegenüber Russland“, wie Putin sie definierte, erstreckt sich auf „andere unabhängige, souveräne Zentren der globalen Entwicklung“. Lesen Sie es als hauptsächlich China und Iran. Alle diese drei souveränen Staaten werden von der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA als größte „Bedrohung“ eingestuft.

Dennoch ist Russland der wahre Albtraum für die Exzeptionalisten: orthodoxe Christen, die Schwaden des Westens ansprechen; als eurasische Großmacht konsolidiert; eine militärische Hyperschall-Supermacht; und mit unvergleichlichen diplomatischen Fähigkeiten, die im gesamten globalen Süden geschätzt werden.

Im Gegensatz dazu bleibt dem tiefen Staat nicht viel übrig, außer Russland und China endlos zu dämonisieren, um einen militärischen Aufbau des Westens zu rechtfertigen, die „Logik“, die in einem neuen strategischen Konzept namens NATO 2030: Vereinigt für eine neue Ära eingebaut ist .

Die Experten hinter dem Konzept begrüßten es als „implizite“ Antwort auf die Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass die NATO „hirntot“ sei.

Zumindest beweist das Konzept, dass Macron Recht hatte.

Diese Barbaren aus dem Osten

Entscheidende Fragen zur Souveränität und zur russischen Identität waren in den letzten Wochen in Moskau ein immer wiederkehrendes Thema. Und das bringt uns zum 17. Februar, als Putin mit politischen Führern der Duma zusammentraf, von Vladimir Zhirinovsky von der Liberaldemokratischen Partei – der einen neuen Aufschwung erlebt – über Sergei Mironov aus dem Vereinigten Russland bis hin zu Vyacheslav Volodin, Sprecher der Staatsduma.

Putin betonte den „multiethnischen und multireligiösen“ Charakter Russlands , jetzt in „einem anderen Umfeld, das frei von Ideologie ist“:

Es ist wichtig , dass alle ethnischen Gruppen, auch die kleinsten, zu wissen , dass dies ihre Heimat für sie keine andere ist, dass sie hier geschützt sind und bereit sind , ihr Leben , um dieses Land zu schützen festzulegen. Dies ist im Interesse von uns allen, unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, einschließlich des russischen Volkes.

Putins außergewöhnlichste Bemerkung hatte jedoch mit der alten russischen Geschichte zu tun:

Barbaren kamen aus dem Osten und zerstörten das christlich-orthodoxe Reich. Aber vor den Barbaren aus dem Osten kamen, wie Sie wissen, die Kreuzfahrer aus dem Westen und schwächten dieses orthodoxe christliche Reich, und erst dann wurden die letzten Schläge ausgeführt, und es wurde erobert. Dies ist, was passiert ist … Wir müssen uns an diese historischen Ereignisse erinnern und sie niemals vergessen.

Nun, dies könnte genug Material sein, um eine Abhandlung mit 1.000 Seiten zu erstellen. Versuchen wir stattdessen zumindest, es – kurz gesagt – auszupacken.

Die Große Eurasische Steppe – eine der größten geografischen Formationen der Welt – erstreckt sich von der unteren Donau bis zum Gelben Fluss. Der Laufwitz ​​in ganz Eurasien ist, dass „Keep Walking“ Rücken an Rücken gespielt werden kann. Für den größten Teil der aufgezeichneten Geschichte war dies Nomad Central: Stamm über Stamm, der am Rande oder manchmal an den Drehkreuzen des Kernlandes überfiel: China, Iran, Mittelmeer.

Die Skythen (siehe zum Beispiel das Amtsgericht Die Skythen: Nomadenkrieger der Steppe von Barry Cunliffe) kamen von jenseits der Wolga in die pontische Steppe. Nach den Skythen waren die Sarmaten an der Reihe, in Südrussland aufzutauchen.

Vom 4 – ten Jahrhundert an war Nomaden Eurasiens ein Wirbel Stämme von marodierenden, mit unter anderem der Hunnen im 4 – ten und 5 – ten Jahrhundert, die Chasaren im 7 – ten Jahrhundert, die Kumanen im 11 – ten Jahrhundert, die ganzen Weg in dem mongolischen Lawine im 13 – ten Jahrhundert.

Die Handlungslinie stellte Nomaden immer gegen Bauern. Nomaden regierten – und forderten Tribut. G Vernadsky zeigt in seinem unschätzbaren alten Russland , wie „das Skythenreich soziologisch als Herrschaft der Nomadenhorde über benachbarte Stämme von Landwirten beschrieben werden kann“.

Im Rahmen meiner vielschichtigen Forschung über Nomadenimperien für einen zukünftigen Band nenne ich sie Badass Barbarians on Horseback. Zu den Stars der Show gehören in Europa in chronologischer Reihenfolge Cimmerier, Skythen, Sarmaten, Hunnen, Khazaren, Ungarn, Peshenegs, Seldschuken, Mongolen und ihre tatarischen Nachkommen; und in Asien Hu, Xiongnu, Hephtaliten, Türken, Uiguren, Tibeter, Kirgisen, Khitan, Mongolen, Türken (wieder), Usbeken und Mandschu.

Seit der hegemonialen Skythenzeit (den ersten Protagonisten der Seidenstraße) waren wohl die meisten Bauern in Süd- und Zentralrussland slawisch. Es gab jedoch große Unterschiede. Die Slawen westlich von Kiew standen unter dem Einfluss von Germanien und Rom. Östlich von Kiew wurden sie von der persischen Zivilisation beeinflusst.

Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Wikinger noch Nomaden waren, als sie Herrscher in slawischen Ländern wurden. Ihre Zivilisation setzte sich tatsächlich gegen sesshafte Bauern durch – auch wenn sie viele ihrer Bräuche in sich aufnahmen.

Interessanterweise war die Kluft zwischen Steppennomaden und Landwirtschaft in Proto-Russland nicht so groß wie zwischen intensiver Landwirtschaft in China und der ineinandergreifenden Steppenwirtschaft in der Mongolei.

(Für eine engagierte marxistische Interpretation des Nomadismus siehe AN Khazanovs Nomaden und die Außenwelt ).

Der schützende Himmel

Was ist mit Macht? Für türkische und mongolische Nomaden, die Jahrhunderte nach den Skythen kamen, ging die Macht vom Himmel aus. Der Khan regierte unter der Autorität des „Ewigen Himmels“ – wie wir alle sehen, wenn wir uns mit den Abenteuern von Dschingis und Kublai befassen. Da es nur einen Himmel gibt, müsste der Khan implizit universelle Macht ausüben. Willkommen zur Idee des universellen Reiches.https://i0.wp.com/asiatimes. com / wp-content / uploads / 2021/02 / YuanEmperorAlbumKhubilaiPortra it-e1613111890523.jpg? resize = 1200% 2C799 & ssl = 1

Kublai Khan als erster Yuan-Kaiser, Shizu. Yuan-Dynastie (1271–1368). Albumblatt, Tinte und Farbe auf Seide. Nationales Palastmuseum, Taipeh. Foto: Wikimedia Commons / Nationales Palastmuseum, Taipeh

In Persien waren die Dinge etwas komplexer. Im Persischen Reich drehte sich alles um Sonnenanbetung: Dies wurde die konzeptionelle Grundlage für das göttliche Recht des Königs der Könige. Die Auswirkungen waren immens, als der König nun heilig wurde. Dieses Modell beeinflusste Byzanz – das schließlich immer mit Persien interagierte.

Das Christentum machte das Himmelreich wichtiger als die Herrschaft über den zeitlichen Bereich. Dennoch blieb die Idee des Universellen Reiches bestehen, verkörpert im Konzept des Pantokrators : Es war der Christus, der letztendlich regierte, und sein Stellvertreter auf Erden war der Kaiser. Aber Byzanz blieb ein ganz besonderer Fall: Der Kaiser konnte Gott niemals gleichgestellt sein. Immerhin war er ein Mensch.

Putin ist sich sicherlich sehr bewusst, dass der russische Fall äußerst komplex ist. Russland befindet sich im Wesentlichen am Rande von drei Zivilisationen. Es ist Teil Europas – Gründe, die alles von der ethnischen Herkunft der Slawen bis zu Errungenschaften in Geschichte, Musik und Literatur umfassen.

Russland ist auch aus religiöser und künstlerischer Sicht Teil von Byzanz (aber nicht Teil des nachfolgenden Osmanischen Reiches, mit dem es im militärischen Wettbewerb stand). Und Russland wurde vom Islam aus Persien beeinflusst.

Dann gibt es den entscheidenden Einfluss der Nomaden. Es kann ein schwerwiegender Fall angeführt werden, dass sie von Wissenschaftlern vernachlässigt wurden. Die mongolische Herrschaft seit anderthalb Jahrhunderten ist natürlich Teil der offiziellen Geschichtsschreibung – aber vielleicht nicht angesichts ihrer gebührenden Bedeutung. Und die Nomaden in Süd- und Zentralrussland vor zwei Jahrtausenden wurden nie richtig anerkannt.

Putin könnte also einen Nerv getroffen haben. Was er sagte , verweist auf die Idealisierung einer späteren Periode der russischen Geschichte vom Ende der 9 – ten bis Anfang 13 th Jahrhundert: Kiewer Rus. In Russland, 19 th Jahrhundert Romantik und 20 th Jahrhundert Nationalismus eine idealisierte nationale Identität aktiv gebaut.

Die Interpretation von Kiewer Rus wirft enorme Probleme auf – das habe ich vor einigen Jahren in St. Petersburg eifrig diskutiert. Es gibt seltene literarische Quellen – und sie konzentrieren sich vor allem auf die 12 th danach Jahrhundert. Die früheren Quellen sind Ausländer, hauptsächlich Perser und Araber.

Die russische Bekehrung zum Christentum und die damit einhergehende hervorragende Architektur wurden als Beweis für einen hohen kulturellen Standard interpretiert. Kurz gesagt, Wissenschaftler verwendeten Westeuropa als Modell für den Wiederaufbau der Zivilisation der Kiewer Rus.

Es war noch nie so einfach. Ein gutes Beispiel ist die Diskrepanz zwischen Nowgorod und Kiew. Nowgorod war näher an der Ostsee als am Schwarzen Meer und hatte eine engere Interaktion mit Skandinavien und den Hansestädten. Vergleichen Sie es mit Kiew, das näher an Steppennomaden und Byzanz lag – ganz zu schweigen vom Islam.

Kiewer Rus war ein faszinierender Crossover. Nomadische Stammestraditionen – in Bezug auf Verwaltung, Steuern und Justiz – waren weit verbreitet. Aber in Bezug auf die Religion ahmten sie Byzanz nach. Es ist auch von Bedeutung , dass bis zum Ende der 12 – ten Jahrhundert, verschiedene Steppennomaden eine Konstante „Bedrohung“ nach Südosten Kiewer Rus waren.

So sehr Byzanz – und später sogar das Osmanische Reich – Modelle für russische Institutionen lieferte, haben die Nomaden, beginnend mit den Skythen, die Wirtschaft, das Sozialsystem und vor allem den militärischen Ansatz beeinflusst.

Beobachten Sie den Khan

Sima Qian, der chinesische Meisterhistoriker, hat gezeigt, wie der Khan zwei „Könige“ hatte, die jeweils zwei Generäle und damit nacheinander bis hin zu Kommandanten von hundert, tausend und zehntausend Männern hatten. Dies ist im Wesentlichen das gleiche System für eine Jahrtausende und eine Hälfte von Nomaden, von den Skythen zu den Mongolen, den ganzen Weg zu Timurs Armee am Ende des 14 – ten Jahrhunderts.

Die mongolischen Invasionen – 1221 und dann 1239-1243 – waren in der Tat der Hauptveränderer. Wie mir der Master-Analyst Sergei Karaganov Ende 2018 in seinem Büro mitteilte, haben sie die russische Gesellschaft jahrhundertelang beeinflusst.

Über 200 Jahre lang mussten russische Fürsten das mongolische Hauptquartier an der Wolga besuchen, um Tribut zu zollen. Ein wissenschaftlicher Strang hat es als „Barbarei“ bezeichnet; das scheint Putins Ansicht zu sein. Demnach könnte die Einbeziehung mongolischer Werte die russische Gesellschaft zu dem „umgedreht“ haben, was sie vor dem ersten Drang war, das Christentum anzunehmen.

Die unausweichliche Schlussfolgerung ist , dass , wenn Barbarie in dem späten 15 entstand ten Jahrhundert als die dominierende Macht in Russland, es war im Wesentlichen der Nachfolger der Mongolen.

Und aus diesem Grund wurde die Bauernschaft – die sesshafte Bevölkerung – nicht von der „Zivilisation“ berührt (Zeit, Tolstoi noch einmal zu lesen?). Nomadenmacht und Werte, so stark sie auch waren, überlebten die mongolische Herrschaft jahrhundertelang.

Nun, wenn sich aus unserem kurzen Gleichnis eine Moral ableiten lässt, ist es für die „zivilisierte“ NATO nicht gerade eine gute Idee, einen Kampf mit den – seitlichen – Erben des Großen Khan zu führen.

Pepe Escobar ist Korrespondent bei der Asia Times . Sein neuestes Buch ist 2030 . Folgen Sie ihm auf Facebook .- – “ Quelle „ –

