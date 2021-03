FreeMumia – Aktiv werden! Mumia Abu-Jamal ist höchstwahrscheinlich an Covid-19 erkrankt.

#FreeMumia Mumia Abu-Jamal ist höchstwahrscheinlich an Covid-19 erkrankt. Mumia ist 66 Jahre alt, seit 1981 in Haft. Mumia berichtet, dass er starke Covid-Symptome verspürt. Er berichtet von Lungenschmerzen und starker Atemnot.

https://freiheit-fuer-mumia.de/#covida

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related