Moskau verurteilt US-Angriff auf die syrisch-irakische Grenze. Inakzeptable Verletzung der Souveränität.

Kuba verurteilt die US-Aggression in Gebieten in Deir Ezzor

Kuba verurteilte am Samstag die US-Aggression auf Gebiete in Deir Ezzor nahe der syrisch-irakischen Grenze, …

US-Senator Timothy M. Kaine: „Offensive Militäraktionen“ ohne Zustimmung des Kongresses sind verfassungswidrig.

Syrien fordert den Sicherheitsrat auf, unverzüglich zu versuchen, Washington daran zu hindern, seine Aggressionen und Verbrechen gegen seine Territorien fortzusetzen

China forderte am Freitag die Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität Syriens. „Wir nennen…

Venezuela verurteilt nachdrücklich die US-Aggression in Gebieten in Deir Ezzor

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related