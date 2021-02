Ecuadors Wahlen werden durch Einmischung aus dem In- und Ausland untergraben, erklärt Ex-Diplomat

Quelle:

https://sptnkne.ws/F2tb

Bevor die Stimmen bei den letzten Wahlen in Ecuador vollständig gezählt wurden, erhielt ein Kandidat einen Anruf von der US-Botschaft, in dem er versicherte, dass er in der zweiten Runde sein würde. Fidel Narvaez, ein ecuadorianischer Diplomat, erklärt gegenüber Sputnik, dass dies nur ein Teil der scheinbar konzertierten Bemühungen ist, die Wahlergebnisse zu untergraben.

Ecuador wird voraussichtlich im April seine zweite Wahlrunde haben. Obwohl der progressive Kandidat Andrés Arauz mit großem Vorsprung gewann, erzielte er nicht genügend Stimmen, um eine Stichwahl zu vermeiden. Die parlamentarischen Ergebnisse über die Nationalversammlung sind jedoch endgültig, und die progressiven Kandidaten gewinnen mehr Sitze als alle anderen. Die Ergebnisse der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen spiegeln eine allgemeine Ablehnung des Neoliberalismus durch die ecuadorianische Bevölkerung insgesamt wider.

Fidel Narvaez ist der ehemalige Anwalt und ehemalige erste Sekretär der ecuadorianischen Botschaft in London. Narvaez erklärt, dass die Versuche, Arauz und die ihn unterstützende „Bürgerrevolution“ zu untergraben, erst seit den Wahlen zugenommen haben, mit eindeutigen Hinweisen auf ausländische Einmischung aus Ländern wie den USA und Kolumbien, wobei auch die Medien ihre Rolle spielen. Narvaez ist ein Unterstützer der Bürgerrevolution; Arauz wird als jemand angesehen, der von der Politik von Präsident Lenin Moreno abweicht und zu der Politik seines Vorgängers Rafael Correa zurückkehrt.

Sputnik: Seit wir das letzte Mal gesprochen haben , hat sich unmittelbar nach dem Abschluss der allgemeinen Wahlumfragen in Ecuador ein klareres Bild hinsichtlich der endgültigen Abstimmungsergebnisse ergeben. Was waren die Endergebnisse?

Fidel Narvaez: Nun, die endgültigen offiziellen Ergebnisse sind bereits bekannt. Der progressive Kandidat [Andrés Arauz] hat mit 32,7 Prozent der Stimmen zuversichtlich gewonnen. Etwa 13 Punkte vor dem zweiten, dem Bankier Guillermo Lasso, der 19,74 Prozent hatte. Und [auf dem dritten Platz] ist Herr Yaku Perez mit 19,45 oder 19,48 Prozent. Es gibt also einen sehr, sehr kleinen Unterschied zwischen den [Kandidaten, die auf dem zweiten und dritten Platz angekommen sind].

Sputnik: Und in Bezug auf die Ergebnisse der Nationalversammlung?

Fidel Narvaez: Das Ergebnis ist – für die fortschrittlichen Kräfte, die es in hohem Maße gewonnen haben. Wenn Sie berücksichtigen, dass die Bürgerrevolution 51 Abgeordnete hat, hat die indigene Bewegung 26 und die Sozialdemokraten 17. Das ist eine klare Mehrheit im Parlament. Die konservativen Kräfte haben die Wahl völlig verloren.

Aus Gründen der Klarheit hat das Parlament insgesamt 137 Mitglieder der Versammlung. Die Ergebnisse lauten wie folgt:

Bürgerrevolution (Correistas im Bündnis mit Centro Democrático): 51; Pachakutik (der politische Arm der indigenen Bewegung): 26; Christliche Sozialpartei (rechter Flügel): 18; Demokratische Linke (Sozialdemokratie): 17; CREO (Guillermo Lassos Partei): 12.

Der Rest verteilt sich auf kleine Randparteien. Die „progressiven“ Kräfte haben die Wahl eindeutig gewonnen. Bürgerrevolution 51 + Pachakutik 26 + Demokratische Linke 17 = 94.

Rechte Kräfte haben die Wahl verloren: Sozialchristliche Partei 18 + CREO (Lasso) 12 = 30.

Dies ist eine gute Gelegenheit, eine fortschrittliche Agenda in Ecuador voranzutreiben, nur wenn gesunder Menschenverstand und ideologische Kohärenz vorherrschen. Wir wissen jedoch, dass Pachakutik und die Sozialdemokraten in den letzten vier Jahren die Regierung von Lenin Moreno mitschuldig gemacht und unterstützt haben. Daher gibt es viel zu tun, um die richtigen Vereinbarungen zu treffen, um eine fortschrittliche Agenda voranzutreiben.

Sputnik: Einer der Anwärter, Yaku Perez, stellte die Ergebnisse in Frage, indem er Wahlbetrug behauptete und eine Nachzählung forderte. Können Sie kurz beschreiben, worum es ging?

Fidel Narvaez: Herr Perez hat seine Ablehnung der Ergebnisse zum Ausdruck gebracht. Er fühlt sich benachteiligt und bittet um eine Nachzählung. Das ist sein Recht, jeder Kandidat hat das Recht, die Ergebnisse in Frage zu stellen, wenn er ihnen nicht zustimmt. Damit eine Nachzählung fortgesetzt werden kann, muss der Herausforderer einige Beweise oder konkrete Elemente vorlegen, um die Nachzählung zu rechtfertigen. Sie müssen darauf hinweisen, mit welchen Zahlen sie nicht einverstanden sind. Wo sie denken, dass es einen Fehler oder einen Fehler gegeben hat. Wenn sie dies nicht vorsehen, können sie laut Gesetzgebung nicht nur darum bitten, zufällige Stimmzettel zu eröffnen. Ich verstehe, dass dies in diesem Moment von ihm präsentiert wird. Derzeit wissen wir jedoch nicht, inwieweit die Nachzählung fortgesetzt wird. Wir stimmen jeder [Überprüfung] zu, die die Gesetzgebung zulässt.

Sputnik: Erläutern Sie die Versuche von Regierungsbeamten, die Computerdatenbanken der Wahlkommission zu beschlagnahmen.

Fidel Narvaez: Der Generalstaatsanwalt und der Comptroller General [der die Finanzen in Regierungsabteilungen prüfen soll] haben den Zugang zu den Computerdatenbanken beantragt, und [ihr Antrag] wurde vom Wahlgremium abgelehnt. Während der Wahlzeit hat das Wahlgremium besondere Befugnisse, es steht während der Wahlen über allen im ecuadorianischen Staat. Jeder, der versucht, sich in die Wahlen einzumischen, kann vom Wahlgremium von seinem Posten entfernt werden. Wenn sie möchten, können sie den Generalstaatsanwalt und den Comptroller General sofort entfernen, da sie dazu befugt sind. Natürlich haben sie es noch nicht getan.

Sputnik: Was kommt als nächstes, wenn sie weiterhin versuchen wollen, dies zu tun? Können sie versuchen, einen Gerichtsbeschluss zu bekommen?

Fidel Narvaez: Nun, der Punkt ist, dass dies keine rechtliche Anfrage ist. Es steht nicht in der ecuadorianischen Gesetzgebung, dass sie dies tun. Hoffentlich ist das das Ende der Sache. Der Punkt hier ist, dass der Generalstaatsanwalt und der Generalbevollmächtigte, zwei der unheimlichsten Persönlichkeiten in Lenin Morenos Regierung, die für die heftigste politische Verfolgung verantwortlich waren, die Ecuador in der modernen Geschichte gekannt hat, klar, klar, es ist nur ein Versuch in unserer , Meinung, um die Wahlergebnisse zu stören.

Viele andere Regierungsvertreter zeigen Verzweiflung, [wie sie sehen], dass die Bürgerrevolution infolge der demokratischen Ausübung des ecuadorianischen Volkes wieder an die Macht kommen wird. Sie befürchten eindeutig, dass sie bei der Rückkehr der Justiz nach Ecuador für viele Menschenrechte und andere Arten von Verstößen rechtlich verantwortlich sein werden.

Sputnik: Wie hat die OAS mit den Wahlen umgegangen?

Fidel Narvaez: Der erste technische Bericht der OAS ist in Ordnung. Andres hat es in einem Interview sehr gut erklärt. Er sagte, wir hätten uns vor den Wahlen mit der OAS getroffen und sie sehr deutlich gewarnt, dass wir mit ihrer Rolle in dem politischen Geschehen in Bolivien überhaupt nicht zufrieden sind. Wir verstehen, dass der Generalsekretär möglicherweise in der Politik tätig ist, aber wir haben Sie gebeten und vertrauen darauf, dass Sie in Bezug auf Ihre Wahlbeobachter rein technisch sind. Tatsächlich hat die OAS-Delegation Bedenken hinsichtlich des Versuchs des Generalstaatsanwalts und des Comptroller General geäußert, die Computersysteme des Wahlgremiums zu beschlagnahmen.

Sputnik: Nach Abschluss der ersten Runde gab es Bedenken hinsichtlich ausländischer Einmischung in die Wahlen in Ecuador. Wer genau ist beteiligt und wie stören sie?

Fidel Narvaez: Nun, das ist eine gute Frage. Jede ausländische Einmischung wird offensichtlich mit der gegenwärtigen Regierung abgestimmt, um uns daran zu hindern, die Wahl zu gewinnen. Unmittelbar nach den Ergebnissen der ersten Runde traf der kolumbianische Generalstaatsanwalt in [der Hauptstadt] Quito ein, um den ecuadorianischen Generalstaatsanwalt zu treffen und mutmaßliche Informationen über die mutmaßliche illegale Finanzierung der Kampagne von Andrés Arauz zu erörtern, die aus „falschen Nachrichten“ von Revista Semana in Kolumbien stammen , was völlig entlarvt wurde , weil es offensichtlich falsche Nachrichten sind. Dies ist ein Beispiel für die Regierung von Lenin Moreno, die versucht, uns daran zu hindern, wieder an die Macht zu kommen.

[Ein weiteres Beispiel für] gefälschte Nachrichten aus dem Ausland wäre die aus Argentinien, in der behauptet wird, Andrés Arauz sei bereits gegen COVID geimpft worden, was nicht stimmt. Es wurde auch entlarvt. Andrés Arauz besuchte Argentinien im Dezember 2020, als die Impfstoffe noch nicht in Argentinien eingetroffen waren. Tatsächlich gelang es ihm, von der argentinischen Regierung eine Vereinbarung zu erhalten, in naher Zukunft mehr als 4 Millionen Impfstoffe nach Ecuador zu liefern. Und es ist auch öffentlich bekannt, dass Andrés Arauz in der Weihnachtszeit COVID hatte. Offensichtlich ist die Geschichte, dass er [in Argentinien] geimpft wurde, eine falsche Nachricht. Grundsätzlich sehen wir uns täglich solchen Beispielen gegenüber. Diese Geschichte kam kurz vor der Wahl heraus, wird aber immer wieder von Herrn Lasso erwähnt, der sagt: „Ich habe nicht die Verbindungen, die Herr Arauz hat.“ Nein, Das ist Fake. Im Moment gibt es in Lateinamerika viele Skandale, in denen Politiker die Warteschlange überspringen [um sich impfen zu lassen]. Tatsächlich gibt es in Ecuador keine Warteschlange. Wir haben keine Impfstoffe. Die wenigen, die ankamen, gingen für die Reichen in private Krankenhäuser, und der erste Impfstoff ging an die Mutter des Gesundheitsministers, was entsetzlich ist (das warvom Minister selbst öffentlich anerkannt, als er von der Presse befragt wurde).

Ich denke, es ist auch erwähnenswert, dass Kandidat Yaku Perez am Tag nach der Wahl ein Gespräch mit der amerikanischen Botschaft geführt hat. Er hatte einen Anruf von der amerikanischen Botschaft und versicherte ihm, dass er derjenige sein wird, der uns in der zweiten Runde gegenübersteht. Wie ist das möglich? Woher weiß die amerikanische Botschaft, wer in der [zweiten Runde] sein wird, bevor die offizielle Zählung abgeschlossen ist?

Sputnik: Woher wissen wir, dass Perez diesen Anruf erhalten hat?

Fidel Narvaez: Weil er es öffentlich gesagt hat .

Sputnik: Hat die ecuadorianische Presse die von Ihnen beschriebenen Behauptungen der kolumbianischen und argentinischen Presse wiederholt?

Fidel Narvaez: Ja. Die Rolle der ecuadorianischen Presse in den letzten vier Jahren war beschämend, absolut beschämend. Weil sie sich voll und ganz der gegenwärtigen Regierung angeschlossen haben, der unbeliebtesten Regierung in der Region und in der jüngeren ecuadorianischen Geschichte; es konnte nur mit der Unterstützung und Mitschuld der Mehrheit der ecuadorianischen Presse an der Macht bleiben.

Sputnik: Am Dienstag und Mittwoch (23. und 24. Februar) gab es in einem ecuadorianischen Gefängnis eine Reihe von Morden in einem offensichtlichen Bandenkrieg, bei denen laut BBC mindestens 79 Insassen getötet wurden. Ich verstehe, dass es diejenigen gibt, die befürchten, dass dieser Vorfall durch Versuche, das Wahlergebnis umzukehren, angeheizt wird. Was könnte der Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und den Wahlen sein?

Fidel Narvaez: Wir sind wirklich besorgt darüber, dass die derzeitige Regierung versucht, jede Ausrede zu benutzen, um die Wahlen zu verhindern. Sie haben solche Angst; Wir glauben, dass sie in der Lage sind, extreme Maßnahmen zu ergreifen. Vergessen wir nicht, was 2018 in Bolivien passiert ist, als soziale Gewalt in einem Staatsstreich und der Absage von Wahlen endete, die Evo Morales nur für einen hatte. Die Tatsache, dass solch ein gewalttätiges Ereignis in verschiedenen ecuadorianischen Gefängnissen stattfand, was in Ecuador noch nie zuvor geschehen war, könnte genutzt werden und sich auf Gewalt außerhalb der Gefängnisse erstrecken und zu einem extremen Szenario führen, in dem die Regierung den Ausnahmezustand erklären könnte und im Grunde genommen auch nicht Verschieben Sie die Wahlen auf unbestimmte Zeit oder stornieren Sie sie und fordern Sie eine neue an.

Das mag sehr extrem klingen, aber es ist etwas, das wir wirklich beleuchten sollten. Internationale Beobachter sollten die Wahlen in Ecuador nicht als etwas betrachten, das im Februar als erste Runde und im April als zweite Runde stattfand. Es besteht die Sorge, dass die amtierende ecuadorianische Regierung fahrlässig mit der Situation umgeht. Wenn der Ausnahmezustand erklärt wird, kann dies genutzt werden, um die Wahlen zu stören. Wenn du weißt, was ich meine

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related