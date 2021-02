Dieter Hallervorden ist dafür bekannt, den Finger in die Wunde zu legen. Er macht das stets mit einer ordentlichen Portion Humor. Diesmal hat er Unterstützung von dem prominenten Friseur Shan Rahimkhan. Quelle: Schlosspark Theater Berlin, 23.02.2021https://www.youtube.com/watch?v=1-3jYNPqqbc

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related