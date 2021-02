„Deutsche Wohnen & Co. Enteignen“ am Samstag 27.2.2021

Mehrere unserer Aktiven engagieren sich seit Januar im Pankower Kiezteam für die Bürgerinitiative. Am Samstag, den 27. Februar 2021, feiern wir den Auftakt für die Unterschriftensammlung mit Kundgebungen an drei Orten und einem Demozug vorbei am Rathaus Pankow:



10:00 bis 12:00 Uhr: ANTONPLATZ (Weißensee)

13:00 bis 15:00 Uhr: S+U-Bhf. PANKOW (Garbátyplatz und Granitzstraße/Berliner Straße)

15:00 bis 15:30 Uhr: DEMOZUG vorbei am Rathaus Pankow (Krach machen – mit Topfdeckeln und Löffeln)

15:30 bis 17:30 Uhr: BÜRGERPARK PANKOW (am Julius-Fučík-Denkmal)



Wir haben Reden vorbereitet, es gibt Musik, Ihr könnt unterschreiben und Unterschriftenlisten und Flyer für Familie und Freunde mitnehmen. Die 170.000 Unterschriften müssen geknackt werden! Je früher, desto besser. Zeigen wir, wem die Stadt gehört! Macht alle mit und kommt vorbei. Alle Details gibt's hier: https://aufstehen-berlin.org/event/sammelstarttour-pankow-deutsche-wohnen-co-enteignen Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/6877636975587164



Wir freuen uns auf Euch!



Solidarische Grüße von



Maria, Susanne, Sabine und Hartmut

