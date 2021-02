Aufruf für eine Aussetzung der kombinierten Militärübungen zwischen den US und Südkorea

Wir, die Unterzeichneten, schließen uns Organisationen der Zivilgesellschaft in den USA, Südkorea und auf der ganzen Welt an, um Präsident Biden aufzufordern, die jährlichen kombinierten Militärübungen zwischen den USA und Südkorea (ROK) auszusetzen.

Die Aussetzung dieser kostspieligen und äußerst provokanten Kriegsübungen wird ein entscheidender Schritt sein, um eine echte Diplomatie mit Nordkorea (DVRK) wieder aufzunehmen. Es wird ein gewaltiges Hindernis für eine friedliche Lösung des jetzt 70 Jahre alten andauernden Koreakrieges zu beseitigen und es allen Parteien zu ermöglichen, sich auf andere hartnäckige globale Probleme zu konzentrieren, mit denen unsere Nationen heute konfrontiert sind, wie die Schaffung einer atomwaffenfreien Welt und die Lösung des gegenwärtigen COVID -19 Pandemie.

Mitte der 1950er Jahre, kurz nach dem Koreakrieg, begannen die USA und die ROK in Südkorea mit kombinierten Militärübungen, die sich auf einen Krieg gegen Nordkorea vorbereiten. In den 1970er Jahren entwickelten sich die Übungen zu groß angelegten Übungen, die beträchtliche Waffen, Ausrüstung und den Einsatz von US-Truppen mobilisieren, die sowohl in Südkorea als auch in US-Stützpunkten außerhalb der koreanischen Halbinsel stationiert sind. Seit den 2000er Jahren basieren sie auf Operationsplänen, die Berichten zufolge Präventivschläge und „Enthauptungsmaßnahmen“ gegen die nordkoreanische Führung beinhalten. Aufgrund ihres Umfangs und ihres provokativen Charakters waren die jährlichen kombinierten Übungen zwischen US und ROK lange Zeit ein Auslöser für erhöhte militärische und politische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.

Seit Jahren werden bei diesen kombinierten militärischen Übungen B-2-Bomber (mit denen Atombomben abgeworfen werden sollen), Flugzeugträger und U-Boote mit Atomantrieb sowie Langstreckenartillerie und andere Waffen eingesetzt. Sie haben nicht nur die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärkt, sondern auch die US-Steuerzahler Milliarden von Dollar gekostet und den Anwohnern und der Umwelt in Südkorea irreparablen Schaden zugefügt.

In einer Zeit, in der die Welt mit dringenden humanitären, ökologischen und wirtschaftlichen Krisen konfrontiert ist, lenken diese militärischen Übungen dringend benötigte Ressourcen von unserer Fähigkeit ab, echte menschliche Sicherheit wie Gesundheitsversorgung, eine nachhaltige Umwelt und andere Prioritäten zu gewährleisten. Darüber hinaus verschärfen sie die geopolitischen Spannungen und riskieren, einen heißen Krieg auf der koreanischen Halbinsel erneut zu entfachen, der katastrophale Folgen für Millionen von Menschen haben würde.

Wir wollen Friedensgespräche, keine Kriegsübungen und militärische Konfrontationen . Wir fordern die Biden-Regierung nachdrücklich auf, die Hauptursache des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea – den ungelösten Koreakrieg – zu lösen, der ein gefährliches Wettrüsten ausgelöst, die am stärksten gefährdeten Menschen durch Bestrafung von Sanktionen geschädigt und die tragische Trennung von Hunderttausenden koreanischer Familien durchgesetzt hat. Sich weiterhin auf Isolation, Druck und Drohungen zu verlassen, um die einseitige Denuklearisierung Nordkoreas zu erzwingen, ist ein Rezept für ein Scheitern.

Die Unterbrechung der kombinierten Militärübungen wird eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zur Erneuerung der Diplomatie sein, um den langjährigen 70-jährigen Konflikt mit Nordkorea zu lösen und letztendlich einen dauerhaften Frieden und eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Organisierende Gruppen sind: Korea Peace Campaign of Veterans For Peace; Korea Peace Network; Korea Peace Now! Grassroots Network; Peace Treaty Now; Women Cross DMZ; Women’s International League for Peace and Freedom; Civil Peace Forum; Korean Women’s Movement for Peace; and South Korean Committee on June 15th Joint Declaration.

HIER KANN MAN DEN AUFRUF UNTERZEICHNEN:

https://veteransforpeace.salsalabs.org/suspendus-southkorearokcombinedmilitaryexercises/index.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related