Videos und Fotos Samstag, 20. Februar / Frente Unido América Latina Berlin

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!

Samstag, 20. Februar 2021

20.2.21 Cornelia, Mütter gegen den Krieg – Solidarität mit Venezuela / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/ltR98zgjVlw

20.2.21 Gerhard Mertschenk: Lage in Ecuador nach den Wahlen – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/Ulle89gBwJw

20.2.21 Renate (Irland-Gruppe Omega) zur Lage in Bolivien – Frente Unido América Latina Berlin /

https://youtu.be/DxrrwTXLOoc

20.2.21 Mauro, KP Peru – Zur Lage in Peru / Frente Unido América Latina

DEUTSCH

https://youtu.be/KSDdx8ReYOk

Castellano: La situación en el Perú 20.2.21 Mauro, KP Peru #Frente Unido América Latina #Berlin

https://youtu.be/6JamSHO_Ue4

Febrero 20, 2021 – Rede Axel Plasa, Journalist – Castellano/Deutsch – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/5gyRPWd8YUI

Covid-19 Appell: Impfstoffe aus Russland, China & Kuba weltweit zulassen / Frente Unido América Latina

https://youtu.be/7lizTWD3iuE

Llamado Covid-19: Aprobación mundial de vacunas de Rusia, China y Cuba / Frente Unido América Latina

https://youtu.be/QKQ-WaE8g_c

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

