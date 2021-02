21.2.2021



von Prof. Dr. Anton Latzo

Das Verhalten gegenüber Russland ist auch für Präsident Biden Bestandteil des Ringens um ein von den USA allein dominiertes System der internationalen Beziehungen. Dabei sind gerade die USA von den wirtschaftlichen Konsequenzen weniger betroffen als europäische Staaten.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/meinung/113440-im-kampf-um-vorherrschaft-biden-zeigt-lachend-zaehne/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related