Die größere Gefahr israelischer Provokationen in Syrien – Von Brian Berletic (New Eastern Outlook)

Fortgesetzte Luftangriffe israelischer Kampfflugzeuge in Syrien stellen eine offensichtliche und anhaltende Bedrohung für Syrien dar. In einem breiteren Kontext geht die Bedrohung viel tiefer und erstreckt sich auf Syriens Verbündete in Teheran.



Israel war seit 2011 ein eifriger Teilnehmer am von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Syrien. Es hat den von Westen unterstützten Militante entlang und innerhalb seiner Grenzen einen sicheren Hafen und Unterstützung geboten. Es hat auch an verschiedenen Stellen Luftangriffe in Syrien durchgeführt, um Damaskus Fähigkeit zu behindern, Frieden und Stabilität innerhalb der syrischen Grenzen wiederherzustellen.

Und laut US-Strategiepapieren, die vor und nach dem Beginn des Stellvertreterkriegs 2011 gegen Syrien verfasst wurden – Washington hatte Israel vor langer Zeit eine Rolle bei der Untergrabung und Unterstützung des Sturzes der syrischen Regierung vorgegeben – und dies zugegebenermaßen als Teil einer umfassenderen Strategie zur Isolierung und schließlich den Iran ins Visier zu nehmen.

Das wahrscheinlichste aktuelle Ziel ist es, die Spannungen mit dem Iran weiter zu verschärfen – einer Nation, die erhebliche Ressourcen und Arbeitskräfte für das Ziel eingesetzt hat, Syrien zu stabilisieren und den äußerst zerstörerischen Konflikt zu beenden.

Während die Spannungen in der Region weiter zunehmen, werden Israel und seine Unterstützer in Washington wahrscheinlich einen Vorwand für Israel suchen, um den Iran direkt anzugreifen – ein Plan, den die US-Politik bereits 2009 ausgearbeitet hatte – in der Hoffnung, dass der Iran sich revanchieren und noch einen weiteren Vorwand bieten würde für die USA selbst einzugreifen.

US-Politiker hatten festgestellt, dass ein von Israel geführter Erstschlag gegen den Iran durch seine problematische Beziehung zu allen Nationen, über die seine Kampfflugzeuge fliegen müssten, um den Angriff durchzuführen, erschwert würde.

Aber in letzter Zeit wurden Anstrengungen unternommen, um diese Beziehungen zu „reparieren“ und den Weg für die seit langem geplanten israelischen Militärschläge zu ebnen – oder in diesem Fall den Himmel dafür zu öffnen.

Artikel wie die New York Times, „Marokko tritt der Liste der arabischen Nationen bei, um die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu beginnen“, würden diesen Prozess zur Kenntnis nehmen und wie Nationen wie Marokko, Bahrain, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate diesen Prozess begonnen haben – und wie diese ersten Nationen dazu beitragen würden, dass andere – wie Saudi-Arabien – leichter nachziehen können.

In Wirklichkeit – diese Nationen waren alle kooperativ bei der Förderung der US-Außenpolitik in der Region – mit Feindseligkeiten, die nur zum Zweck der Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung in den jeweiligen Nationen geschaffen wurden.

Die Einbeziehung Israels in die Einheitsfront Washingtons gegen den Iran neben arabischen Nationen, deren öffentliche Rhetorik Israel als geschworenen Feind darstellte, zeigt, wie verzweifelt Washington und seine Verbündeten in ihren Bemühungen geworden sind, sich in der Region wieder zu behaupten.

Die lange Geschichte der geplanten Rolle Israels

In einem Dokument aus dem Jahr 1983 – Teil einer Flut kürzlich freigegebener Papiere, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden -, das vom ehemaligen CIA-Offizier Graham Fuller mit dem Titel „ Bringing Real Muscle to Bear Against Syria“ (PDF ) unterzeichnet wurde, heißt es (deren Schwerpunkt):

Syrien hat derzeit einen Hammerlock für die US-Interessen sowohl im Libanon als auch am Golf – durch die Schließung der irakischen Pipeline, wodurch die irakische Internationalisierung des [Iran-Irak] -Krieges bedroht wird. Die USA sollten erwägen , den Druck gegen Assad [Sr.] durch die verdeckte Orchestrierung gleichzeitiger militärischer Bedrohungen gegen Syrien aus drei syrienfeindlichen Grenzstaaten, dem Irak, Israel und der Türkei, stark zu erhöhen .

In dem Bericht heißt es auch:

Wenn Israel gleichzeitig mit einer irakischen Initiative die Spannungen gegen Syrien verstärken würde, würde der Druck auf Assad schnell eskalieren. Ein türkischer Schritt würde ihn psychologisch weiter drängen.

Im Jahr 2009 veröffentlichte die von US-Finanziers finanzierte Denkfabrik Brookings Institution ein langwieriges Papier mit dem Titel „Welcher Weg nach Persien?: Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran“, in dem erneut Israel eingesetzt wurde als anscheinend „einseitiger Angreifer“ wurde ausführlich diskutiert.

Ein US-Strategiepapier, das die geplante israelische Aggression als Teil einer größeren US-getriebenen Verschwörung beschreibt, um den iranischen Staat anzugreifen, zu untergraben und letztendlich zu stürzen, zeigt, dass die Regionalpolitik oder die militärischen Operationen Israels überhaupt nichts Einseitiges sind.

2012 würde die Brookings Institution ein weiteres Papier mit dem Titel „Rettung Syriens: Bewertung von Optionen für einen Regimewechsel“ veröffentlichen, in dem es heißt:

Einige Stimmen in Washington und Jerusalem untersuchen, ob Israel dazu beitragen könnte, syrische Eliten zur Entfernung von Asad zu zwingen.

Der Bericht erklärt weiter:

Israel könnte Streitkräfte auf oder in der Nähe der Golanhöhen aufstellen und auf diese Weise die Streitkräfte des Regimes von der Unterdrückung der Opposition ablenken. Diese Haltung kann im Asad-Regime Ängste vor einem Mehrfrontenkrieg hervorrufen, insbesondere wenn die Türkei bereit ist, dies auch an ihrer Grenze zu tun, und wenn die syrische Opposition eine stetige Diät mit Waffen und Ausbildung erhält. Eine solche Mobilisierung könnte möglicherweise die syrische Militärführung davon überzeugen, Asad zu verdrängen, um sich selbst zu erhalten.

Wieder einmal wird die Verwendung Israels als einer von mehreren regionalen Provokateuren, die im Rahmen einer größeren, von den USA orchestrierten Verschwörung Politik betreiben, offen diskutiert.

Und es war ein Papier der Brookings Institution aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Welcher Weg nach Persien? Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran “, die die Strategie darlegt, dass Israel zuerst Angriffe ausführt und einen Krieg provoziert, in den die USA später mit einem breiteren und„ akzeptableren “Vorwand eintauchen könnten.

Das Papier würde konkret sagen:

… Die [israelischen] Luftangriffe selbst sind wirklich nur der Anfang dieser Politik. Auch hier würden die Iraner zweifellos ihre Atomanlagen wieder aufbauen. Sie würden sich wahrscheinlich an Israel rächen, und sie könnten sich auch an den Vereinigten Staaten rächen (was einen Vorwand für amerikanische Luftangriffe oder sogar eine Invasion schaffen könnte).

So haben sie – zusätzlich zu den USA selbst, die versuchen, den Iran zu einem Krieg zu provozieren – oder selbst eine Provokation zu veranstalten – Israel eine Rolle bei dem Versuch gegeben, auch den Iran zu provozieren.

Die Strategie hat die Komplexität erhöht – sie bietet den USA zusätzliche „plausible Leugnung“ und lässt ihre „Vergeltung“ gegen den Iran sowohl „zurückhaltender“ als auch „gerechtfertigter“ erscheinen.

Es ist klar, dass eine in den 1980er Jahren beschriebene Strategie, die über die Jahrzehnte hinweg eindeutig umgesetzt wurde (und unabhängig davon, wer das Weiße Haus besetzt), immer noch sehr im Spiel ist.

Die USA helfen dabei, den Himmel für diesen lang erwarteten israelischen Erstschlag zu öffnen, indem sie die Beziehungen zwischen Israel und Nationen, die möglicherweise überfliegen, um den Iran zu schlagen oder Hilfe in einem daraus resultierenden Krieg zu benötigen, möglicherweise „normalisieren“.

Unterdessen versuchen die USA weiterhin, Interesse an einer Rückkehr zum „Iran Nuclear Deal“ zu zeigen, unternehmen jedoch keine konkreten Anstrengungen, um dies tatsächlich zu tun. Tatsächlich scheinen die USA selbst einen Aufbau für die oben erwähnte „Vergeltung“ fortzusetzen, von der sie hoffen, dass sie oder ihre Verbündeten sie in der Region provozieren können – und wenn dies nicht gelingt – vielleicht überzeugend.

Es ist immer noch eine gefährliche Zeit für den Iran sowie für Frieden und Stabilität in der Region.

Trotz des oberflächlichen politischen Wandels in Washington in diesem Jahr wird diese lange geplante Politik des aggressiven Regimewechsels gegen den Iran fortgesetzt. Je klarer das Spiel, das die USA und ihre Verbündeten spielen, für das internationale Publikum wird, desto schwieriger wird es für die USA und ihre Verbündeten, es weiter zu spielen.

Es obliegt alternativen Medien – sowohl unabhängigen als auch staatlichen -, das Bewusstsein für diese fortgesetzte Aggression und die geplante Aggression gegen den Iran zu schärfen, während Nationen, die an Frieden und Stabilität in der Region interessiert sind, weiterhin daran arbeiten, die Kosten einer möglichen US-israelischen Aggression gegen den Iran zu erhöhen Der Iran geht weit über jeden potenziellen Nutzen hinaus, den Washington und seine Verbündeten erhalten, wenn sie ihn weiter verfolgen.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „ New Eastern Outlook“, in dem dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

