Russland bot der Schweiz den Impfstoff Sputnik-V an – und erhielt keine Antwort!

Russland bot Schweiz Impfstoff Sputnik-V zweimal an – und erhielt keine Antwort:

https://de.rt.com/europa/113079-russland-bot-schweiz-impfstoff-sputnik-v-an-und-erhielt-keine-antwort/

Laut dem Fachmagazin The Lancet, haben die Russen den besten Corona-Impfstoff entwickelt, den es derzeit auf der Welt gibt:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext

Der voll im westlichen Machtblock integrieren Schweiz würde es gut anstehen, mit wichtigen Ländern ausserhalb dieses Machtbereichs – auch im Interesse der eigenen Bevölkerung – vernünftige Beziehungen zu unterhalten.

Kaspar Trümpy, ICSM Schweiz

http://www.free-slobo.de/

PS Dieses – in moderatem Ton gehaltene – Mail wurde auch an 244 Parlamentarier der CH-Bundesversammlung verschickt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related