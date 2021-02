Russland bot CH Impfstoff Sputnik-V und was noch im Hintergrund passierte

Die Pfizer/BioNTech beantragte bei der europäischen Zulassungsstelle EMA am 1. Dezember 2020 die Zulassung ihres mRNA-Vakzins für die EU. https://ec.europa.eu/germany/news/20201201-covid-19-impfstoffe-so-geht-es-weiter_de



Dieser Impfstoff wurde am 21. Dezember 2020 freigegeben.

https://ec.europa.eu/germany/news/20201222-impfstoff-zulassung_de



Das Zulassungsverfahren dauerte damit exakt drei Wochen. Russland hat am 22. Januar 2021 bei der EMA einen Zulassungsantrag für seinen Vektor-Impfstoff Sputnik V beantragt. https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-impfung-russland-spuntik-v-zulassung-europa-100.html



https://www.pharmazeutische-zeitung.de/russland-will-eu-zulassung-fuer-sputnik-v-123195/

Noch am 11. Februar 2021 behauptete die EMA dreist, sie habe überhaupt keinen entsprechenden Antrag aus Russland erhalten

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121060/EMA-widerspricht-Sputnik-Hersteller-Kein-Antrag-auf-Pruefung-erhalten



Am 16. Februar war angeblich noch immer kein Antrag in Brüssel.https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/02/16/sputnik-impfstoff-per-einzelimport



Wenn demnächst endlich eingeräumt wird, dass der Antrag vorliegt, ist trotzdem nicht mit einer baldigen Zulassung zu rechnen, denn „erst muss die EMA die Produktionsstätten in Russland inspizieren und prüfen, ob sie überhaupt europäischen Standards entsprechen.“ https://www.derstandard.de/story/2000123862286/russischer-impfstoff-sputnik-v-in-der-eu-warteschleife



Die US Firma Moderna beantragte für ihr Vakzin am 1. Dezember 2020 die Zulassung https://www.esanum.de/today/posts/eu-zulassung-fuer-moderna-impfstoff-beantragt

und erhielt sie am 6. Januar 2021

https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/so-wirksam-ist-der-moderna-impfstoff-100.html–



natürlich ohne zeitaufwendige Prüfung der Herstellungsanlagen, ob die den EU-Standards entsprechen.

Sputnik V, inzwischen in zahlreichen Ländern im Einsatz, hat einen Wirksamkeitsgrad von 95 Prozent, Nebenwirkungen sind bisher – anders als bei BionTech- und AstraZeneka – nicht bekannt.



Die Pandemie wütet in Westeuropa, aber es ist offensichtlich, dass russische Vakzine nicht gewollt werden.

