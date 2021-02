Klein, Suzuki, Waters und Chomsky fordern Kanada auf, die Unterstützung für Haitis Diktatur zu beenden

am Sonntag demonstrierten 100.000 Haitianer in Port-au-Prince. Ein Demonstrant wurde getötet und viele wurden im Kampf gegen die Diktatur verletzt.

Heute haben wir einen offenen Brief, der von Naomi Klein, David Suzuki, Noam Chomsky, Roger Waters, Stephen Lewis sowie den Dichtern El Jones und George Elliott Clarke unterzeichnet wurde. Die Abgeordneten Paul Manly und Leah Gazan, drei ehemaligen Abgeordnete sowie 100 Wissenschaftler, Aktivisten und Künstler fordern die „kanadische Regierung auf, keine repressive und korrupte Diktatur in Haiti mehr zu stützen“. Der Brief wurde heute in Le Devoir , Canadian Dimension und Common Dreams veröffentlicht und bei Presse Canadienne , Midi Info von Radio Canada. Heute Nachmittag wurde der Brief während einer von Solidarité Québec Haïti und Mouvement Québécois pour la Paix organisierten Kundgebung an das Büro des neuen Außenministers Marc Garneau übergeben. Bitte verbreiten Sie diese Nachricht. Sie können diese Nachricht verstärken, indem Sie Ihre Freunde teilen, twittern oder per E-Mail kontaktieren.

