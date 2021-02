Fall Nawalny: Aussage von Antikriegsaktivist Scott Ritter, ehemaliger US-Militär und Waffeninspektor der Vereinten Nationen für die UNSCOM-Mission im Irak (1991 bis 1998)

Scott Ritter @RealScottRitter

Als McFaul beim NSC war, war er der Hauptverantwortliche für die Überprüfung von Navalnys Yale-Paket.

Als Botschafter überwachte er die Beziehung zwischen CIA und Navalny.

Ich denke, mein Hinweis darauf hat die Integrität seiner Verteidigung seines Provokateurs untergraben.

https://pbs.twimg.com/media/EttQn1fWgAIetga?format=jpg&name=medium



Scott Ritter @RealScottRitter 8. Feb. Antwort an @RealScottRitter

Amb. McFaul schickte mir folgendes über DM: „Was veröffentlichen Sie für eklatante Lügen über mich?

Sie sind 100% falsch. Sie haben keine Beweise, weil es keine Beweise gibt.

Wirklich widerlich Scott. Du bist besser als das. “ Aus Respekt werde ich eine Pause einlegen, während ich Beweise sammle.



Scott Ritter @RealScottRitter 8. Feb.

Dies bedeutet natürlich FOIA-Anfragen, die Zeit brauchen . Aber ich bin zuversichtlich in das Ergebnis –

einige bestätigende Indizien und eine ganze Reihe von verdunkelten Passagen.

Hoffentlich kann ich mehr herausdrücken, als das System klassifizieren kann.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related