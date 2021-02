Venezuela: Die Europäische Union entzieht Juan Guaidó die diplomatische Anerkennung – Von Axel Plasa (contralinea.com.mx)

Berlin, Deutschland.





Am 25. Januar gaben die Außenminister der Europäischen Union eine Erklärung zum Stand der Beziehungen zur Bolivarischen Republik Venezuela ab. Nach dem neuen gemeinsamen Standpunkt des europäischen Blocks ist Juan Guaidó also nichts weiter als ein „privilegierter Gesprächspartner“ und Führer der venezolanischen Opposition.

Darüber hinaus wurde die neue Nationalversammlung offiziell ignoriert und man forderte einen intervenezolanischen Dialog zur Lösung der Krise.

Mit dieser formellen Entscheidung wurde der Antrag des Parlaments der Europäischen Union, der die Fortsetzung des früheren selbsternannten „verantwortlichen Präsidenten“ empfohlen hatte, abgelehnt. Die Europäische Union bekräftigt, dass „der einzige Weg, um aus der Krise in Venezuela herauszukommen, darin besteht, die politischen Verhandlungen rasch wieder aufzunehmen und dringend einen Dialog- und Übergangsprozess unter der Führung Venezuelas einzuleiten, der zu offenen, glaubwürdigen und transparenten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen führt“. .

So bestätigte die Bundesregierung die EU-Position, in der sie erklärte, Guaidó nicht mehr als (Interims-)Präsidenten anzuerkennen, so der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, auf einer Pressekonferenz. Er brachte jedoch seine Unterstützung für die Opposition zum Ausdruck und bekräftigte seine Perspektive der Lösung der „Krise durch freie, faire und transparente Parlaments- und Präsidentschaftswahlen“.

Die spanische Außenministerin Arancha González Laya bekräftigte ihrerseits ihre Haltung gegenüber der Opposition und forderte sie auf, sich hinter einem „Demokratisierungsprojekt“ in Venezuela zu vereinen. Obwohl sie die Änderung der Position der Europäischen Gemeinschaft zur Kenntnis nimmt, bleibt ihre Außenpolitik unverändert.

Die Europäische Union als Ganzes stellt jedoch die Zusammenarbeit mit Guaidó ein, was sehr klare Konsequenzen hat. Sie hat nicht mehr die Möglichkeit, ihre Vertreter nach Brüssel zu berufen, und sie hat auch keinen besseren Zugang zu venezolanischen Vermögenswerten in Mitgliedsländern, die dies nicht mehr als solche betrachten.

Es gab bis zu dieser Entscheidung viele Hürden zu überwinden, insbesondere vom EU-Parlament. Einerseits dort, wo die Fraktion der Europäischen Volkspartei dominiert, die Verbündete von Guaidó sind. Die EVP empfahl, bei der vorherigen Position zu bleiben. Und andererseits gab es auch die Stellungnahmen der Regierungen Spaniens und Deutschlands, die gegen diese Initiative waren. Die Mehrheit der Mitgliedsländer beteiligte sich jedoch an der Überarbeitung dieser Politik der Europäischen Union.

Parallel dazu kündigte der Generalbevollmächtigte von Venezuela, Elvis Amoroso, an, dass Guaidó Márquez zusätzlich zu einer Yacht in Miami, USA, 2 Milliarden Euro auf Konten in der Europäischen Union gutzuschreiben habe. Die Herkunft dieses Geldes muss noch ermittelt werden, und ob es im Namen von Guaidó selbst oder des venezolanischen Staates liegt.

Ein weiterer anhängiger Fall betrifft die Neuverhandlung der Schulden der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) und der Regierung von Paraguay: Vertreter, die vom selbsternannten verantwortlichen Präsidenten und der Regierung von Mario Abdo ernannt wurden. So wurden bei Neuverhandlungen von Schulden in Höhe von 269 Millionen Dollar mit der venezolanischen Ölgesellschaft die Schulden halbiert , als Gegenleistung dafür, dass Asunción den selbsternannten verantwortlichen Präsidenten anerkannte.

Allgemein bekannt ist, dass Vermögenswerte, über die es verfügt, zum Beispiel Konten und Eigenschaften der staatlichen PDVSA sind. Es ernennt die Direktoren des Unternehmens. Außerdem hat sie die Möglichkeit, „Botschafter“ zu ernennen, die Anmeldeinformationen dazu müssen allerdings noch eingehen.

Als die Vertreter von Guaidó behaupteten, dass mehr als 50 Länder seine Verwaltung anerkennen, abgesehen vom Block, folgte die Dominikanische Republik gelegentlich denselben Schritten und zog Guaidós diplomatische Anerkennung zurück. Ebenso wird die Legitimität der derzeitigen Nationalversammlung nicht anerkannt. Costa Rica entschied sich ebenfalls für die oben genannte Strategie. Kurz gesagt, ein wesentlicher Teil des harten Kerns der Regierungen zugunsten von Guaidó im europäischen Block, der derzeit mit 27 Mitgliedern ein repräsentativer Teil der fast 50 Regierungen ist, hat sich gerade von dem ehemaligen Abgeordneten der Opposition distanziert.

Die USA ihrerseits halten an ihrer Position fest, haben sich aber auch dafür entschieden, Kommunikationskanäle mit Nicolás Maduro zu eröffnen. Die wichtigste PDVSA-Tochter befindet sich auch in diesem Land. Da sie von Führungskräften verwaltet wird, die Guaidó ernannt hat, wurden zwei ihrer Mitglieder des Verwaltungsrates in Abwesenheit in Venezuela verurteilt. Citgo verfügt über große Raffinerien am Golf von Mexiko und ein umfangreiches Netz von Tankstellen in den USA, die derzeit außerhalb der Reichweite der staatlichen Ölgesellschaft liegen.

Julio Borges, der Präsidentenkoordinator und Leiter der Beziehungen für Juan Guaidó, kündigte eine Reise durch die USA und Europa an, um den „Prozess des Wiederaufbaus und der Reorganisation der Einheit und Strategie“ der Opposition zu beginnen. Aufgrund der Schwierigkeit, heute aufgrund von Pandemieproblemen zu reisen, und des Verbots, das Land zu verlassen, das Guaidó belastet, werden seine Vertreter dafür verantwortlich sein, den Schaden mit den verbleibenden Verbündeten zu begrenzen.

Hierbei sind insbesondere die Beziehungen zum Vereinigten Königreich und zu Deutschland von Bedeutung. Im letzteren Fall reiste Leopoldo López am 5. Januar nach Berlin und traf sich mit Mitgliedern der liberalen FDP. Insgesamt hat die Bundesregierung spätestens nach der Gemeinschaftsentscheidung die Anerkennung des „legitimen“ Präsidenten eingestellt, und nur wenige Parteien würden sich dafür einsetzen, diese Anerkennung so bald wie möglich wiederherzustellen.

Im Vereinigten Königreich ist dies eine wichtige Entscheidung, da die Verfügbarkeit von 31 Tonnen Gold in den Tresoren davon abhängt.

In der Nationalversammlung wurde eine Sonderkommission gebildet, um den Fall Guaidó unter der Leitung des stellvertretenden und nationalen Koordinators der Primero Venezuela-Gruppe, José Brito Rodríguez, zu untersuchen. Nach den vorliegenden Informationen könnte der ehemalige Abgeordnete wegen „Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens, organisierten Verbrechens, Verrats, Usurpation von Funktionen, Ermordung, Mordes und Putschversuches“ zu bis zu 200 Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Der Abschlussbericht wird der Nationalversammlung am 9. Februar vorgelegt. Angesichts des Umfangs der laufenden Untersuchungen wird die Beratung hierzu um einen Monat verschoben. Möglicherweise könnte das Ergebnis Juan Guaidó noch mehr Vorwürfe hinzufügen und somit seine Sorgen vertiefen.

Guaidó hat möglicherweise bereits den Höhepunkt seiner selbsternannten Präsidentschaft erreicht. Infolge der Nichtteilnahme an den Wahlen im Dezember 2020 war er nicht mehr offiziell in der neuen Legislatur der Versammlung vertreten, und seit Januar 2020 war er nicht länger Präsident derselben. obwohl er sich als solcher proklamiert hat. Daher ist er nicht nicht nur politisch und diplomatisch, sondern auch militärisch gescheitert, da auch die Gideon-Operation im Mai 2020 nicht zum „Erfolg“ führte. Was folgt, ist Guaidós langsamer Abstieg zu seinem letzten politischen Epilog.

