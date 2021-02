US-Präsident Joe Biden setzt anti-chinesiche Propaganda seines Vorgängers Trump fort.

China wird einen Preis für seine Menschenrechtsverletzungen zahlen, warnte US-Präsident Joe Biden in einer Fernsehveranstaltung zum Umgang Chinas mit muslimischen Minderheiten in seiner westwestlichen Region Xinjiang. Ausserdem kritisierte er das Vorgehen Chinas in Hongkong, die Internierungen in Xinjiang und Maßnahmen gegenüber Taiwan, das Peking als Teil Chinas beansprucht.

Westliche Regierungen und Medien behaupten seit langem, dass Uiguren in der westchinesichen Provinz Xinjiang in Internierungslagern festgehalten werden.

„Nun, es wird Auswirkungen auf China geben, und das weiß er“, sagte Biden über Xi, als er auf der Veranstaltung die vom TV- Sender CNN übertragen wurde, auf das Thema angesprochen wurde.

Die USA werden ihre globale Rolle bei der Durchsetzung der Menschenrechte bekräftigen, sagte Biden und fügte hinzu, dass er mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten werde.

„China ist sehr bemüht, weltweit führend zu werden und das Vertrauen anderer Länder zu gewinnen, Solange sie sich an Aktivitäten beteiligen, die gegen die grundlegenden Menschenrechte verstoßen, wird es für sie schwierig sein, dies zu tun“, fügte er hinzu.

In einem langem Telefonat mit Xi in diesem Monat betonte Biden die Priorität der USA, eine freie und offene indopazifische Region zu erhalten. Er äußerte sich auch besorgt über Pekings „erzwungene und unfaire“ Handelspraktiken,

