Die Welt braucht chinesische und russische Impfstoffe, um den Krieg gegen COVID-19 zu gewinnen, sagt Macron (Xinhua)

PARIS, 15. Februar (Xinhua). Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntag, dass chinesische und russische Impfstoffe notwendig sind, damit die Welt den „Krieg“ gegen COVID-19 gewinnen kann.

„Wir sollten mit den Chinesen und Russen zusammenarbeiten, damit die von ihren Wissenschaftlern entwickelten Impfstoffe in diese großen multilateralen Bemühungen integriert werden – sofort, wenn sie mit den erforderlichen Zertifizierungen durch die WHO (Weltgesundheitsorganisation) beginnen“, sagte er in einem Interview mit Französisch wöchentlich Le Journal du Dimanche.

„Wir kämpfen jetzt gegen Varianten, was ein echter Wettlauf gegen die Zeit ist“, sagte Macron und drängte auf „schnelle, effektive und einheitliche“ globale Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie.

Der französische Präsident forderte auch internationale Anstrengungen, um einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen gegen COVID-19 zu gewährleisten, insbesondere in Afrika.

„Die afrikanischen Länder fordern uns zu Recht zu ihrem Zugang zu Impfstoffen heraus“, sagte er und stellte fest, dass wir ohne weitere Anstrengungen zur Erreichung dieses Ziels nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Ethik ausgesetzt sein werden. „

Anfang dieses Monats drückte Macron seine Offenheit für alle von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassenen Impfstoffe aus, die bisher nur Impfstoffen von Pfizer / BioNTech, Moderna und AstraZeneca grünes Licht gegeben haben.

Der Mangel an zugelassenen Impfstoffen in Europa hat in der Öffentlichkeit zunehmend Kritik hervorgerufen und die Nachfrage nach alternativen Lösungen ausgelöst.

