Lawrow warnt EU vor neuen Sanktionen: „Sind bereit, die Beziehungen abzubrechen“

Seit Monaten und Wochen verschlechtern sich die Beziehungen zwischen der EU und Russland zusehends. Während die EU Russland vorwirft, auf den Aktivisten Alexei Nawalny einen Mordanschlag verübt zu haben, der missglückte, weist Russland diese Vorwürfe entschieden zurück. Trotz mehrfacher Aufforderungen Russlands an die EU und allen voran an Deutschland, die angeblichen Beweise für diese schwere Anschuldigung offenzulegen und seinen Verpflichtungen gemäß internationalen Rechtsinstrumenten nachzukommen, ist dies nicht oder nur unzureichend geschehen. Die EU ließ stattdessen weitere Sanktionen gegen russische Beamte verabschieden und debattierte über eine erneute Ausweitung dieser, heißt es aus EU-Kreisen. Lawrow hatte mehrfach das Verhalten jener EU-Staaten verurteilt und es „inakzeptabel und unangemessen“ genannt und hat die EU als einen unzuverlässigen Partner beschrieben. Nun geht der Außenminister im Interview mit dem YouTube-Kanal „Solowjow Live“ noch einen Schritt weiter. Er warnte, Moskau sei durchaus bereit, die Beziehungen zur Europäischen Union zu beenden, wenn dieser Block weitere Sanktionen einführt, die die russische Wirtschaft gefährden.

