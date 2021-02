Wutrede von EU-Politikerin wegen Nawalny: „Aber Assange darf man nicht erwähnen!“ (RT DE)

Am Dienstag debattierte das EU-Parlament in Brüssel darüber, dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell inmitten zunehmender Spannungen mit Russland wegen der Nawalny-Affäre Moskau besuchte. Eine irische Linken-Politikerin sorgte dabei für deutliche Worte.

Siehe: https://de.rt.com/kurzclips/113002-politikerin-wirft-eu-wegen-nawalny-heuchelei-vor-aber-assange-darf-man-nicht-erwaehnen/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related