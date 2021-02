10.2.2021



Der Parlamentssprecher Irans reiste nach Moskau, um eine Botschaft von Chamenei an Putin zu überbringen und damit die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern zu bekräftigen. Netanjahu telefonierte mit Putin, um seine Bedenken über Irans Aktivitäten in Syrien zu äußern.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/asien/112991-moskau-iranischer-parlamentschef-uberbringt-botschaft/

