Lawrow: Deutsche Geheimdienste könnten Nawalny beim Film zu „Putins Palast“ geholfen haben (RT DE)

8.2.2021



Der russische Präsident Wladimir Putin verfüge insgeheim über einen Palast am Schwarzen Meer, behauptet der Politblogger Alexei Nawalny in einem jüngst erschienenen und in Deutschland aufwändig produzierten Film – dessen Kernaussage bereits widerlegt wurde. Nun stellt der russische Außenminister Sergei Lawrow die Frage in den Raum, ob Nawalny bei der Filmproduktion von deutschen Geheimdiensten unterstützt wurde.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/international/112925-lawrow-deutsche-geheimdienste-konnten-nawalny/

