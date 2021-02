Kostenlose Online-Vorführungen des Internationalen Uranfilmfestivals 2021

11. März – Die erste Veranstaltung des Internationalen Uranfilmfestivals 2021 ist für Donnerstag, den 11. März geplant, um an die anhaltende Atomkatastrophe von Fukushima zu erinnern. Eine siebentägige Online-Vorführung in Zusammenarbeit mit der Cinematheque des Modern Art Museum (MAM Rio) in Rio de Janeiro. Wir werden zwei preisgekrönte Dokumentarfilme über den Atomunfall in Fukushima zeigen: einen poetischen Kurzfilm des Fotografen Alessandro Tesei und einen Dokumentarfilm des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar.



Die Filme können vom 11. bis 17. März online

https://uraniumfilmfestival.org/en/fukushima-2021



20. Mai – Die Hauptveranstaltung des Internationalen Uranfilmfestivals 2021 ist auch Fukushima gewidmet und ergänzt den am 22. Januar dieses Jahres in Kraft getretenen UN-Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW). Vom 20. bis 30. Mai zeigt das Festival online mehr als 50 Filme zu diesen Themen. Es sind auch Chats mit Filmemachern und Nuklearexperten auf der ganzen Welt geplant.

https://uraniumfilmfestival.org/en/rio-2021



Norbert

Internationales Uranfilmfestival

Rua Monte Alegre, 356/301

Santa Teresa

Rio de Janeiro / RJ

CEP 20240-194

Brasilien http://www.uraniumfilmfestival.org

info@uraniumfilmfestival.org

0055 – 21 – 2507 6704

0055 – 21 – 97207 6704



http://www.facebook.com/uraniumfilmfest

http://www.facebook.com/uranioemmovimento

http://www.facebook.com/aboutnukes













Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related