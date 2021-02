„Italiens Retter“ (german-foreign-policy.com)

Newsletter –

(Eigener Bericht) – Mit vorsichtigem Optimismus wird in Deutschland die sich in Italien abzeichnende Regierungsbildung unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi begleitet. Draghi müsse, sofern die Regierungsbildung gelinge, als Ministerpräsident nicht nur die Covid-19-Impfkampagne beschleunigen, sondern vor allem auch die Vergabe der Mittel aus dem EU-„Wiederaufbaufonds“ regeln, heißt es. Italien wird aus dem „Wiederaufbaufonds“, der insgesamt rund 750 Milliarden Euro umfasst – 390 Milliarden davon als Zuschüsse -, mehr als 200 Milliarden Euro erhalten. Freilich müsse das Land sich bei der Verteilung der Gelder „an die Vorgaben halten, auf die sich die EU geeinigt hat“, konstatieren Kommentatoren. Draghi könne dabei den Verweis auf „Brüsseler Vorgaben“ taktisch einsetzen, um die Krise als „historische Chance“ zu nutzen und endlich allerlei „Wachstumshemmnisse“ zu beseitigen, die Berlin seit je ein Dorn im Auge sind. Andernfalls drohe Italien zu einem „europäischen Argentinien“ zu verkommen – mit gravierenden Folgen nicht nur für das Land selbst, sondern für die gesamte EU.

