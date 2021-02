Das ist unser Navalny

Nawalny vertrat in der Vergangenheit nicht selten rechtspopulistische oder sogar offen rechtsextreme und rassistische Positionen. So war er im Jahr 2007 Mitbegründer der rechten Bewegung „Das Volk“, für die er auch Videoclips veröffentlichte. In einem dieser Videos verglich Nawalny muslimische Einwanderer mit Kakerlaken und forderte die Legalisierung von Waffen, um diese „Eindringlinge“ effektiv bekämpfen zu können. Das Video ist immer noch auf Nawalnys YouTube-Kanal online, hier kann man es nachschauen:



