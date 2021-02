Warum der Tiefe Staat der USA sowohl Russland als auch dem Iran niemals vergeben wird – Von Pepe Escobar

31. Januar 2021 “ Information Clearing House “ – http://www.informationclearinghouse.info/56267.htm

In einem außerordentlichen Interview mit dem in Beirut ansässigen Al Mayadeen-Netzwerk hat der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, dargelegt, wie Generalmajor Qassem Soleimani – ermordet durch einen Drohnenangriff der USA am Flughafen von Bagdad – vor etwas mehr als einem Jahr – maßgeblich daran beteiligt war, Russland davon zu überzeugen, Syrien militärisch in seinem Krieg gegen Salafi-Dschihadisten zu helfen.

Hier ist das Interview auf Video ,

und hier ist die Video und Transkription .

Nasrallah bereitete die Bühne für den entscheidenden Besuch von Generalmajor Soleimani in Moskau im Jahr 2015, als er ein zweistündiges persönliches Treffen mit Präsident Putin hatte:

(In diesem Treffen) legte er (Soleimani) (Putin) einen (umfassenden) strategischen Bericht über die Situation in Syrien und der Region vor (und erläuterte) die vorgeschlagene Idee und die zu erwarteten Ergebnisse. Natürlich verwendete er (in der Sitzung) eine wissenschaftliche, objektive, militärische Sprache (und stützte seine Aussagen) auf Karten, Landgebiete, Zahlen und Statistiken. Nach diesem Treffen sagte Präsident Putin zu Hajj (Qassem Soleimani): „Ich bin überzeugt“, und die Entscheidung (für eine russische militärische Anstrengung in Syrien) wurde getroffen. Das habe ich von Hajj Soleimani gehört.

Nasrallah macht auch eine wichtige Präzision: Der gesamte Prozess war bereits in Gang, auf Syriens Wunsch:

Schau, ich bin etwas objektiv und rational. Ich mag es nicht, Mythen zu erschaffen. Es ist nicht richtig zu sagen, dass Hajj Qassem Soleimani (allein) derjenige ist, der Putin überzeugt hat, einzugreifen (in Syrien). Ich möchte lieber sagen, dass Hajj Qassem Soleimani durch seine strategische Lektüre (der Ereignisse), Argumentation, überzeugende Logik und charismatische Persönlichkeit eine hervorragende Ergänzung zu allen früheren Bemühungen war, die Russland dazu veranlassten, die Entscheidung zu treffen, nach Syrien zu kommen. Es wurden (zuvor) große Anstrengungen unternommen und viele Diskussionen geführt, doch Präsident Putin blieb Berichten zufolge zögerlich.

Nasrallah fügt hinzu, dass Soleimani „in der Kunst der Überzeugung versiert war und (einwandfreie) Logik hatte. Er beschämte Russland nicht (sich dem Krieg anzuschließen), noch benutzte er (leere) Rhetorik. Überhaupt nicht. Er benutzte eine wissenschaftliche Sprache, als er die (möglichen) militärischen und Schlachtfeldergebnisse sowie die politischen Ergebnisse für die (russische) Intervention (in Syrien) erklärte. “

Es geht nur um Bodeninformationen

Lassen Sie uns dies alles in einen Zusammenhang bringen. Putin ist ein geopolitischer Schachmeister. Nasrallah stellt fest, dass es bei dem Treffen „eine Reihe relevanter militärischer, sicherheitspolitischer und politischer Beamter“ gab. Dies impliziert den russischen Verteidigungsminister Sergey Shoigu und vor allem den Top-Strategen Nikolai Patrushev.

Alle waren sich bis 2015 sehr bewusst, dass das ultimative Ziel, ISIS / Daesh sich in Syrien ausbreiten zu lassen – zusammen mit der berüchtigten Kampagne „Assad muss gehen“ – darin bestand, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein falsches Kalifat an die Macht kommt und sich über den Kaukasus ausbreitet um Russland zu destabilisieren. Das war in der russischen Formel „Es sind nur 900 km von Aleppo nach Grosny“ zusammengefasst.

Soleimanis Verdienst bestand darin, das endgültige Verkaufsgespräch zu führen. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung vor Ort wusste er, dass eine Widerstandsfront allein nicht ausreichen würde, um Damaskus zu schützen. Das „Geheimnis“ dieses zweistündigen Moskauer Treffens ist, dass Soleimani klar gemacht haben muss , dass die nächste Stufe für das falsche Kalifat gegen Russlands weichen Unterbauch und nicht gegen den Iran gerichtet sein würde.

Die Entscheidung Moskaus hat das Pentagon und die NATO sprichwörtlich kalt erwischt: Die Atlantiker erwarteten nicht, dass ein enges Kontingent der russischen Luftwaffe und eine Gruppe hochrangiger Militärberater blitzschnell nach Syrien entsandt würden.

Aber die politische Entscheidung war wohl bereits getroffen worden. Eine solch komplexe Militäroperation erfordert eine umfassende Planung – und diese fand vor Soleimanis Besuch statt. Darüber hinaus kannte die russische Information alle Details über den Kriegszustand vor Ort und die offensichtliche Überdehnung der syrisch-arabischen Armee (SAA).

Was Soleimani an den Tisch brachte, war eine absolut unbezahlbare Koordination: Hisbollah-Kommandeure, IRGC-Berater, sortierten iranisch geführte Milizen in Verbindung mit den syrischen Tigern als führende Schocktruppen, die von russischen Elite-Spezialeinheiten abgeordnet wurden und entweder in der Wüste oder in der Wüste intervenierten gesättigte städtische Gebiete – alle in der Lage, chirurgische russische Luftangriffe gegen ISIS / Daesh und die wieder konvertierten „gemäßigten Al-Qaida-Rebellen“ zu lokalisieren.

Soleimani wusste, dass er Luftmacht brauchte, um diesen Krieg zu gewinnen – und er schaffte es schließlich, ihn durchzuziehen, da er die Bodenarbeit mehrerer Armeen und die obersten Ebenen des russischen Generalstabs perfekt koordinierte.

Beginnend mit diesem schicksalhaften Treffen von 2015 entwickelte sich das Bündnis zwischen Soleimani und dem russischen Militär zu eisernen Ausmaßen. Später waren sich das Pentagon und die NATO sehr bewusst, wie Soleimani, immer der oberste Befehlshaber des Schlachtfeldes, eng mit Bagdad und Damaskus zusammenarbeitete, um US-Stiefel endgültig aus dem Irak zu vertreiben. Das war der Hauptgrund für seine Ermordung.

All dies erklärt, warum US-Neokonservative und mächtige Deep-State-Fraktionen dem Iran und Russland niemals „vergeben“ werden, was in Syrien passiert ist – unabhängig von weiteren Maßnahmen der Verantwortlichen der neuen Administration in Washington.

Bisherige Anzeichen deuten auf eine sprichwörtliche, ununterbrochene Dämonisierung Russlands hin; Die illegalen Sanktionen der Trump-Regierung gegen iranische Energieexporte bleiben bestehen. Und es gibt keine Aussicht zuzugeben, dass sich Russland, Iran und die Hisbollah in Syrien durchgesetzt haben.

Pepe Escobar ist Korrespondent bei der Asia Times .

