Twitter, Sanity Checks und Frauenrechte der uigurischen Frauen in Chinas Region Xinjiang – Von Mario Cavolo (CGTN)

https://news.cgtn.com/news/2021-01-12/Twitter-sanity-checks-and-women-s-rights-WYZttVMyu4/index.html

Mario Cavolo ist Senior Fellow am Zentrum für China und Globalisierung. Der Artikel spiegelt die Meinung des Autors wider und nicht unbedingt die Ansichten von CGTN.

Li Xiaoxia ist eine Wissenschaftlerin am Xinjiang Development Research Center, die einen Bericht über das tägliche Leben von Frauen in der Region Xinjiang recherchierte und verfasste. Werfen wir einen Blick darauf, was sie nach zwei Jahrzehnten Forschung denkt.

„Sie (Frauen) werden den Schmerz los, vom religiösen Extremismus gezwungen zu werden, Werkzeuge für die Geburt von Babys zu sein, und werden selbstbewusster und unabhängiger.“

Kurz darauf veröffentlichte die chinesische Botschaft in den Vereinigten Staaten einen Tweet, in dem sie diesen Bericht zitierte. Ich habe den Tweet vor ein paar Tagen selbst gelesen, war begeistert und habe zufällig auch einen Screenshot davon gemacht.

Der Tweet lautete: „Die Studie zeigt, dass im Zuge der Beseitigung des Extremismus die Gedanken der uigurischen Frauen in Chinas Xinjiang emanzipiert und die Gleichstellung der Geschlechter sowie die reproduktive Gesundheit gefördert wurden, wodurch sie keine Maschinen zur Herstellung von Babys mehr sind. Sie sind selbstbewusster und unabhängiger. „

Dann passierte etwas Seltsames, wodurch die Notwendigkeit einer Überprüfung der geistigen Gesundheit von Twitter entstand. Die Leute beschwerten sich. Twitter hat den Tweet angeblich gelöscht, weil er die Worte „Baby-Making-Maschine“ enthielt, die man als entmenschlichend betrachtete.

Da stimme ich zu. Die ganze Menschheit, besonders die Frauen, sind sich sicher einig! Wir sind uns einig, dass wir NICHT wollen, dass Frauen als „Babyherstellungsmaschinen“ behandelt oder betrachtet werden, genau die Botschaft des Tweets.

Möchte jemand etwas tun und nicht zustimmen? Nein, das habe ich nicht gedacht. Hier ist ein Artikel, der auf die Bemühungen einer Regierung hinweist, solch frauenfeindliches, schweinisches Denken loszuwerden, um solch gute Nachrichten bei allen weltweiten Bemühungen zur Unterstützung der Rechte der Frau und zur Stellung in der Gesellschaft weltweit zu feiern.

Ist das etwa kein Grund zum Feiern? Anscheinend nicht für empfindliche neoliberale Schneeflocken, die sich auf der Twitter-Plattform in den USA beschweren. Die westliche Gesellschaft befindet sich im Kernschmelze-Modus und reagiert selbst auf die geringsten wahrgenommenen Probleme.

Twitter hat gerade den Account von US-Präsident Trump wegen Anstiftung zu Gewalt und Spaltung gelöscht. Der Grund für die Löschung seines Kontos ist legitim und wird durch ein Muster von Tweets identifiziert, die durchweg Gewalt und Hass gegen bestimmte Gruppen von Menschen und Ländern, einschließlich China, auslösen.

US-Außenminister Mike Pompeo ist nicht besser und twittert oft über seinen Twitter-Feed des US-Außenministeriums, dass die Kommunistische Partei Chinas das chinesische Volk aller Glaubensrichtungen und Religionen weiterhin brutal unterdrückt, was totaler Unsinn ist.

Ich gehe am Sonntag frei in die Kirche, zusammen mit den anderen über 70 Millionen Katholiken und Protestanten, die hier die gesamten 21 Jahre leben, die ich hier gelebt habe. Bei Moscheen und Tempeln im ganzen Land ist das nicht anders.

Hier in China hat die Regierung Gesetze und Richtlinien gegen unangemessene Kritik, um eine stabile Gesellschaft zu gewährleisten. Wenn Sie darauf hinweisen: „Mario, auch wenn Sie zugeben, dass Sie die Regierung nicht kritisieren dürfen“, haben Sie nicht klar gelesen. Ich sagte „unangemessene“ Kritik. Es gibt eine Vielzahl geeigneter Kanäle, um viel Kritik zu üben, die von der Regierung zum Beispiel in den häufigen öffentlichen Meinungsumfragen zu Gesetzen und Richtlinien eingeladen werden.

Gesellschaft und einzelne Menschen sind untrennbar miteinander verbunden. Im Gegenzug ist Ihre individuelle Bürgerpflicht innerhalb der Gesellschaft erforderlich, um sie für alle gleichermaßen frei und sicher zu halten. Dies ist Freiheit und die damit verbundene Verantwortung.

In den vergangenen Jahrhunderten wurden Frauen jedoch von mächtigen paternalistischen, frauenfeindlichen Gesellschaften schlecht behandelt, während das letzte Jahrhundert solche Probleme auf der ganzen Welt, einschließlich China, massiv verbessert hat.

China gilt heute als eines der sichersten, stabilsten und erfolgreichsten Länder der Erde. Ich sehe mit eigenen Augen, dass das Leben der Chinesen nie besser war.

Und laut Lis wichtiger Studie über das Leben von Frauen in Xinjiang war auch ihr Leben nie besser. Das ist sicherlich etwas zu feiern und wir danken Li für ihren Bericht und der chinesischen Botschaft in den USA, dass sie die guten Nachrichten von der Förderung der Rechte der Frau und der Verbesserung der Gesellschaft weiterverbreitet haben. Die Forschung von Li zeigt, wie das Leben von Frauen erheblich verbessert wurde, indem Li zahlreiche Beweise, Umfragen und Statistiken über die Bevölkerung von Xinjiang verwendete, um die Botschaft klar und präzise zu vermitteln.

Im Geiste der zunehmenden Zensur nach US-amerikanischem Vorbild, dem als Neoliberalismus bekannten Krebs, scheint Twitter mehr besorgt darüber zu sein, dass einige empfindliche Menschen im Westen ihre Benommenheit in Bezug auf Formulierungen haben und auf Straftaten verweisen, wenn es gar keine gibt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related