Spürhunde sollen Corona-Verdachtsfälle „erschnüffeln“

Such- und Rettungshunde sollen Medienberichten zufolge nach einem ein- bis dreiwöchigem Training die Geruchsproben von Covid-Infizierten aus einer Reihe von drei oder vier Proben herauszufinden. Dies soll auch bei Geruchsproben von noch asymptomatisch Infizierten möglich sein.

Der Internationaler Hundeverband e. V. berichtet auf seiner Webseite von derzeit 70 Spürhund-Staffeln in Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und anderen Bundesländern.

( https://bit.ly/3a9nWwt )

Die Tagesschau berichtet bereits im Juli dieses Jahres über Diensthunde der Bundeswehr die trainiert werden, das Coronavirus zu erschnüffeln.

https://www.tagesschau.de/inland/akk-spuerhunde-101.html

Der Arbeiter Sameriter Bund (ASB) verfügt bundesweit mehr als 40 Rettungshundestaffeln mit rund 700 Rettungshundeführerinnen und Rettungshundeführer. Rettungshunde-Teams werden häuig auch von der Polizei angefordert.

https://asb.de/unsere-angebote/asb-rettungsdienst-katastrophenschutz/rettungshunde

Die Tiere erhielten zwischen und sollten danach in der Lage sein, die Geruchsproben von Infizierten aus einer Reihe von drei oder vier Proben herauszufinden. Das gelang ihnen je nach Tier in zwischen 76 und 100 Prozent der Fälle.

Italian dogs sniff out COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=6VVBCW4IJls

Italy trains dogs to detect infections

https://www.youtube.com/watch?v=mrfJCE98l3E

Italian Medical Organization Trains Dogs for COVID-19 Detection

https://youtu.be/E5o3DeJAqdQ

Meet The Airport Dogs Sniffing For Coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=jXQ60xRPfgY

Hier am Flughafen in Dubai

https://youtu.be/rWOkm6rjPvQ

