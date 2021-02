5.2.2021



In einer programmatischen Rede hat US-Präsident Joe Biden die zukünftigen Schwerpunkte seiner Außenpolitik gesetzt. Wie zu erwarten geht es dabei vor allem um die Begegnung einer angeblichen Bedrohung durch die Aggressoren Russland und China.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/international/112781-america-is-back-joe-biden/

