US-Admiral warnt vor Atomkrieg Mit Russland ist China eine „echte Möglichkeit“ (antiwar.com)

STRATCOM-Chef fordert eine Politik, die den Einsatz von Atomwaffen als „sehr reale Möglichkeit“ betrachtet.Dave DeCamp Veröffentlicht am 3. Februar 2021 KategorienNachrichtenStichworteChina , Russland , Stratcom

Der Leiter des US Strategic Command (STRATCOM) warnte davor, dass ein Atomkrieg mit Russland oder China eine „echte Möglichkeit“ sei, und fordert eine Änderung der US-Politik, die diese Bedrohung widerspiegelt.

„Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt mit Atomwaffen eskaliert, wenn sie den Eindruck haben, dass ein konventioneller Verlust das Regime oder den Staat bedrohen würde“, schrieb Vize-Adm. Charles Richard in der Februar-Ausgabe des Monatsmagazin des US Naval Institute.

Richard sagte, das US-Militär müsse „seine Hauptannahme von“ nukleare Beschäftigung ist nicht möglich „auf“ nukleare Beschäftigung ist eine sehr reale Möglichkeit „verlagern und handeln, um diese Realität zu erfüllen und abzuschrecken.“

Der STRATCOM-Chef sagte, Russland und China hätten „begonnen, internationale Normen und den globalen Frieden aggressiv in Frage zu stellen, indem sie Machtinstrumente und Gewaltdrohungen auf eine Weise einsetzten, die seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gesehen wurde.“

Richard hat die nukleare Modernisierung Russlands und Chinas hochgespielt und die USA aufgefordert, mit den beiden Nationen zu konkurrieren. Wenn es um Chinas Atomwaffen geht, haben die USA und Russland weitaus größere Arsenale. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus , dass Pekings Atomarsenal etwa 320 Sprengköpfe umfasst, während Washington und Moskau jeweils etwa 6.000 Sprengköpfe haben.

Selbst wenn Peking sein Arsenal in den nächsten zehn Jahren verdoppelt, wie die chinesischen Falken vorhersagen, wird es im Vergleich zu Washington immer noch klein sein. Die USA müssten einen Großteil ihres Arsenals streichen, um Peking von der Teilnahme an Rüstungskontrollabkommen zu überzeugen.

Da STRATCOM der Kommandoposten ist, der das Atomarsenal Washingtons überwacht, übertreiben seine Kommandeure immer das Risiko eines Atomkrieges und fordern mehr Geld für die Modernisierung des Lagerbestands. Da die USA dem sogenannten „Großmachtwettbewerb“ mit China und Russland Priorität einräumen und die US-Militärpräsenz in Ländern wie dem Südchinesischen Meer , der Arktis und dem Schwarzen Meer zunimmt, steigt die Gefahr eines Atomkrieges.

