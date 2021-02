Atomwaffen sind jetzt illegal! Jetzt raus aus Deutschland!

In Zusammenarbeit mit Roger Waters (Pink Floyd) und dem internationalen Netzwerk World Beyond War organisieren wir eine Kampagne, um auf das Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Atomwaffen am 22. Januar 2021 aufmerksam zu machen. Dazu arbeiten wir mit den unten genannten Organisationen zusammen, um Werbetafeln in der Innenstadt von Berlin anzumieten bzw. die Aktionen bekannt zu machen. Die erste Serie von 10 Werbetafeln für den Zeitraum vom 2. 2. bis zum 11. 2. 2021 ist bereits aufgestellt. http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

