Wer ist Alexej Nawalny? Hinter dem Mythos der beliebtesten russischen Oppositionsfigur des Westens (Gray Zone)

2010 erhielt er ein Stipendium von Yales World Fellows-Programm, dessen Absolventen direkt mit der Maidan-Revolution in der Ukraine in Verbindung stehen. …Das Zentrum des Yale „World Fellows“-Programms ist ein 15-wöchiges Seminar für globale Angelegenheiten für Möchtegern-„ausländische zukünftige Führungskräfte“ , Navalny ist ein Absolvent dieses Programms, das zukünftige „Farbrevolutionäre“ ausbildet.

Kein Wunder, dass CIAs Brennan davon träumte, dass Nawalny russischer Präsident wird pic.twitter.com/cn51YR7l9Z

– Elena Evdokimova (@elenaevdokimov7) October 13, 2020 (…) Navalny ist definitiv ein Populist, und er folgt gerne Trends. … Ich beobachte Navalny, seit er nur ein aufstrebender Politiker war und einen Blog auf LiveJournal hatte, der damals in Russland vorherrschenden Social-Media-Plattform.Damals identifizierte er sich offen als Nationalist und besuchte nationalistische Kundgebungen. Er begann in der liberalen, marktorientierten Partei Jabloko, wurde aber wegen seiner nationalistischen Ansichten rausgeschmissen. Dann gründete er seine Bewegung „Das Volk“, die sich gegen illegale Einwanderung richtete, und nahm unverhohlen fremdenfeindliche Videos auf, in denen er Menschen aus dem Südkaukasus mit Zahnlücken und Migranten mit Kakerlaken verglich: Eines dieser Videos befindet sich immer noch auf seinem verifizierten YouTube-Kanal.Navalnys berüchtigtes „Muslimische Migranten sind Kakerlaken“-Video mit englischen Untertiteln.

Am Ende erschießt Navalny eine Person, die muslimische Migranten aus dem Nordkaukasus darstellt. [Kleine Korrektur: Opener ist „Alexei Navalny Certified Nationalist“ nicht „Spezialist“] pic.twitter.com/XERk5qBMtn– Mark Ames (@MarkAmesExiled) January 26, 2021 … als er nach seiner Vergiftung in einem Interview mit dem Spiegel auf seine früheren Überzeugungen und die oben erwähnten Videos angesprochen wurde, sagte er ganz offen: „Ich habe die gleichen Ansichten, die ich hatte, als ich in die Politik ging.“ Als er für das Präsidentenamt kandidierte, wollte er eine Visaregelung mit zentralasiatischen Ländern einführen – der Quelle der meisten Arbeitsmigranten in Russland. …Was die anderen Bereiche betrifft: Seine wirtschaftlichen Ansichten favorisieren Privatisierung und freie Märkte, und er wird von vielen postsowjetischen Kapitalisten unterstützt, vom Oligarchen Michail Chodorkowski bis zum ehemaligen Chef der russischen Zentralbank, Sergej Alexaschenko. … er stellte nie die Arbeiterklasse in den Mittelpunkt seiner Agenda, sondern sprach nur manchmal über Armut und umriss immer die Notwendigkeit, den Kleinunternehmern zu helfen. Wenn ich mich daran erinnere, dass er über die Arbeiterklasse gesprochen hat, dann war das mit Verachtung oder Pose. (…) Seine Unterstützung in Russland ist von der westlichen Presse stark übertrieben worden. (…) Ich glaube, dass die russischen Proteste eine Mischung aus organisch und astroturfed sind. Ich würde das, was mit Alexej Nawalny passiert, auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Außenpolitik der Europäischen Union und der USA sehen – und insbesondere mit der Präsidentschaft von Joe Biden. Die US-Demokraten haben jahrelang über das sogenannte „Russiagate“ gesprochen, ein in den USA weit verbreitetes Narrativ, das Russland für die Niederlage von Hilary Clinton im Jahr 2016 verantwortlich machte. Die Verschwörung wurde kontinuierlich entlarvt, bleibt aber eine große Heftklammer der amerikanischen Politik. Ich glaube, dass aufgrund dieser Tatsache und der Stellvertreterkriege, die zwischen den beiden Ländern stattfinden, Bidens Amtszeit in Bezug auf Russland sehr hawkish sein wird.

(…)

RK: Die neunziger Jahre waren, um es milde auszudrücken, eine höllische Zeit für Russland, in der sich westliche Regierungen massiv in die russische Politik einmischten und im Grunde die Wirtschaft plünderten. Diese Ereignisse, wie Jelzins Putsch zur Absetzung des demokratisch gewählten Parlaments und die Entstehung der Oligarchen, müssen für viele in der Gesellschaft vernichtend gewesen sein. Inwieweit können wir das, was heute in Russland geschieht, als ein Echo dieser Ereignisse lesen? KK: Alles, was in den letzten 30 Jahren in Russland passiert ist, war ein Echo dieser Ereignisse. Boris Jelzins Putsch, der von Bill Clinton und den US-Medien unterstützt wurde, ist definitiv etwas, an das die Leute oft zurückdenken. Wladimir Putin war Jelzins auserkorener Erbe und eine Fortsetzung des Systems, das dafür sorgt, dass Macht und Kapital im Kreml konzentriert sind. Die ganze Idee, dass Putin durch Nawalny ersetzt wird, scheint nur eine Neuauflage des Alten zu sein: ein neuer pro-westlicher Führer, der denjenigen ersetzt, der sich dem Zugriff der NATO entzogen hat, und eine andere Gruppe von Oligarchen und Kapitalisten, die die Zügel in die Hand nehmen. Aber selbst wenn die Menschen auf diese Wechsel erpicht wären, hat Putin etwas, was Nawalny nicht hat: eine faktische Erfolgsbilanz als Führer des Landes. Und auch wenn diese Bilanz in der Tat stark mit Korruption, Verfehlungen und Dingen, die viele als ungenießbar empfinden, behaftet ist, hat sich das Leben unter Putin im Vergleich zu den verarmten 90er Jahren verbessert. Es mag kein riesiger Vorteil sein, aber nachdem man die Abgründe gesehen hat, ist niemand erpicht darauf, den kleinen Vorteil, den es gibt, für das Unbekannte zu verspielen. Und wie jemand auf Twitter zu Recht sagte „Während es offensichtlich ist, gegen wen Navalny ist, ist es nicht ganz klar, für wen er ist.“ RK: Was müssen die Menschen außerhalb Russlands über die Situation wissen?KK: Ich möchte, dass jeder erkennt, dass die überwältigende Mehrheit der westlichen Journalisten damit beschäftigt ist, ihr eigenes Narrativ zu verbreiten, das nichts mit der realen Situation vor Ort zu tun hat; es spiegelt jedoch zu oft die Meinung der Außenministerien der NATO-Länder wider. Verärgerte Stimmen aus der Diaspora und laute englischsprachige Liberale in Moskau sind ebenfalls unglaublich voreingenommen. Die Mehrheit der russischen Online-Präsenz ist auf Russisch und überwiegend auf VK.com und Telegram. Das Land also nach dem zu beurteilen, was man am häufigsten über es hört, ist irreführend und gefährlich. Ehrlich gesagt, denke ich, dass das Gleiche für die meisten Länder gilt, die von den USA und der EU nicht als Verbündete angesehen werden, aber Russland mehr als andere, wegen dieses neuen Kalten Krieges, den wir vor uns haben. Der größte Mythos über Russland ist, dass Putin ein abgehobener Diktator ist, dass Russland ein absolutes Höllenloch ist und dass seine einzige Opposition Navalny ist, der an den Wahlen gehindert und vergiftet wird. Eine sorgfältige Untersuchung der materiellen Umstände der Menschen in Russland wird zeigen, dass das Land zwar arm ist, sich aber seit den 90er Jahren verbessert hat. Es ist sicher kein liberales Paradies, aber nachdem ich es unermüdlich mit den USA verglichen habe, wo ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, muss ich sagen, dass zwar nichts an Russland performativ wach ist, aber die Grundlagen, die von der Sowjetunion gelegt wurden, ziemlich fest sind: vom Zugang zu freien, unbegrenzten Abtreibungen bis hin zu einer wirklich multiethnischen Gesellschaft. Russland ist natürlich nicht ohne Rassenprobleme, aber das gilt auch für Europa mit seinen Roma und Migranten, die USA mit ihren Latinos und Afroamerikanern und Australien mit den Aborigines und Torres-Strait-Insulanern, über die man sich auslassen muss.

… Ich glaube fest daran, dass wir Russen das intern lösen können und keine Einmischung des Westens brauchen. Außerdem sollte der Westen das weiße Retter-Syndrom loswerden und den Russen erlauben, ihren Führer selbst zu wählen. Laut Umfragen ist es im Moment Putin. Ich bin kein Fan, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich die moralische Überlegenheit besitze, den meisten meiner Landsleute zu sagen, dass sie nicht in der Lage sind, diese Wahl selbst zu treffen.

Außerdem kann ich als jemand, der während einer Präsidentschaftswahl als Wahlbeobachter gearbeitet hat, sagen, dass er sogar in Moskau mit einem Vorsprung gewinnt, und zwar fair und deutlich. In der Zwischenzeit ist seine bedeutendste Opposition nicht Nawalny, wie man aus den Umfragewerten entnehmen kann. Die wirkliche Oppositionspartei, die CPRF, hat eine beachtliche Präsenz in der Duma. Und obwohl sie insgesamt für meinen persönlichen Geschmack ziemlich reaktionär ist und dazu neigt, manchmal auf die Linie Putins zu fallen, existiert sie; sie ist groß. Diejenigen, die auf der Linken stehen, können aus ihr heraus auf den Sozialismus hinarbeiten, was zahlreiche Politiker getan haben, indem sie Duma-Mitglieder, Bürgermeister oder Gouverneure wurden oder ihre Koalitionen bildeten, die sich von der KPRF in weniger reaktionäre Formationen abspalteten, die einige vielversprechende Mitglieder haben, wie die Bewegung der Russischen Vereinigten Arbeitsfront. All das ist etwas, was ich mir in den Vereinigten Staaten nicht einmal vorstellen kann, wo die sozialistischen Parteien klein, am Rande und nicht im Kongress vertreten sind und selbsternannte sozialistische Politiker anderswo als Zentristen gelten würden.Wann immer Sie also etwas über Russland hören, bedenken Sie bitte, welche Interessen hinter dieser Meinung stecken könnten, wer Ihnen diese Dinge erzählt und warum. Und ganz allgemein, wann immer Sie interessiert sind, versuchen Sie, mit tatsächlichen Menschen in Russland zu sprechen, vorzugsweise in den Regionen, und nicht mit den Experten, die dafür bezahlt werden, Navalny gegen Putin auszuspielen.

