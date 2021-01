Noam Chomsky:

„So wenig, wie man den republikanischen Mob nicht dazu bringen kann, zuzugeben, dass für sie die Wahl verloren ist, genauso wenig kann man liberale US-amerikanische Intellektuelle zum Eingeständnis bringen, dass die Vereinigten Staaten ein führender terroristischer Staat sind.“

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/nordamerika/112336-chomsky-im-rt-interview-liberale/

