Möglicherweise waren bereits im Dezember 2019, noch vor dem Ausbruch in Wuhan, sehr viele US-Amerikaner Covid-19 positiv.

Covid-19 grassierte möglicherweise bereits wesentlich früher in den USA, als Wissenschaftler und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens bisher angenommen hatten. Dies wurde kürzlich laut einer neuen Regierungsstudie estgestellt.

Laut in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlichten Ergebnisse war das Coronavirus, das offiziell als SARS-CoV-2 bekannt ist, bereits wesentlich früher als in China nachzuweisen.

Zu diesem Schluss kamen die Forscher, nachdem die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten Blutspenden analysiert hatten, die das Rote Kreuz von Bewohnern in neun US-Bundesstaaten gesammelt hatte. Sie fanden Hinweise auf Covid-19 Antikörper in 106 von 7.389 Blutspenden. Die CDC analysierte das zwischen dem 13. Dezember und dem 17. Januar gespendete Blut.

Das Vorhandensein von Antikörpern im Blut einer Person bedeutet, dass sie einem Virus ausgesetzt war, in diesem Fall dem Coronavirus Covid-19, und dass das Immunsystem ihres Körpers eine Abwehrreaktion auslöste.

Bereits vom 13. bis 16. Dezember fanden die Forscher ausserdem in 39 Proben aus Kalifornien, Oregon und Washington Coronavirus-Antikörper. Anfang Januar entdeckten sie in 67 Proben aus Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Rhode Island und Wisconsin Covid-19 Antikörper.

Die Studien weisen damit klar auf eine vorherige Exposition gegenüber dem für Covid-19 verantwortlichen Virus hin, viel früher als im ersten offiziellen US-Fall am 19. Januar. Die Studien belegen, dass Covid-19 in mehreren US-Bundesstaaten „früher als bisher anerkannt“ vorhanden war.

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/12/01/940395651/coronavirus-was-in-u-s-weeks-earlier-than-previously-known-study-says

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/12/01/study-suggests-covid-19-was-in-the-us-weeks-earlier-than-thought-before-first-public-cases-in-china/?sh=77d62a7c4bf8

https://nypost.com/2020/12/01/covid-19-was-likely-in-us-weeks-earlier-than-thought-study/

https://www.wnyc.org/story/coronavirus-was-in-us-weeks-earlier-than-previously-known-study-says/

