Das türkische Unternehmen Enlil hat eine intelligente vertikale Windturbine entwickelt, die Autobahnen in erneuerbare Energiequellen verwandelt und die Wind-Dynamik der Stadt ausnutzt um Energie zu erzeugen.

Die Einheiten können schnell zusammengebaut werden, und zusätzlich zur Stromerzeugung durch die Windturbine sorgt ein Sonnenkollektoren der oben aufmontiert ist für zusätzlichen Strom.

Webseite der Entwickler http://devecitech.com

