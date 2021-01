Cuba: Die aktuelle wirtschaftliche Lage, die neuen Maßnahmen – Samstag 30. Januar, 17:00 – Öffentliche Online-Veranstaltung (Netzwerk Cuba)

Mit Dra. Silvia Odriozola Guitart, Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften / Universidad de La Habana



Moderation: Angelika Becker, Vorsitzende Netzwerk Cuba

In dem Vortrag von der cubanischen Dekanin Dra. Odriozola Guitart werden die wesentlichen Herausforderungen und Aspekte der ökonomischen Situation in Cuba geschildert, die aktuellen Entwicklungen der Wirtschafts- und Währungspolitik (Währungsfusion) erläutert sowie die Perspektiven diskutiert. Sie war an der Gestaltung wirtschaftspolitischer Maßnahmen beteiligt und kann von den zugrunde liegenden Überlegungen und den Risiken berichten.

Zoom-Meeting beitreten:

https://us02web.zoom.us/j/87217809575?pwd=NkRuM0dkWkNlcjRJVERDV24zclppdz09

Meeting-ID: 872 1780 9575 Kenncode: 679238

Deutschsprachige Übersetzung ist gewährleistet.

