Chinas globale Impfstoffe – ein Wegbereiter – Von Sara Flounders (workers.org)

In den USA, wo weniger als 5% der Weltbevölkerung leben, gibt es wenig Bedenken hinsichtlich des Schicksals der anderen 95% der Welt, die von der Pandemie betroffen sind.

Wann, wie und unter welchen Bedingungen ein Impfstoff in den USA vertrieben wird, ist das überwältigende Problem der USA. Die Rate der COVID-19-Todesfälle im Land hat erstaunliche Werte erreicht und steigt immer noch. Eine Zahl von 500.000 Todesfällen wird bis Februar prognostiziert.

Der gegenwärtigen Regierung in Washington war klar, dass Impfstoffe für den Rest der Welt erst dann erhältlich sein werden, wenn die Bedürfnisse der USA erfüllt sind. Dies wurde von Präsident Donald Trump auf einer Sitzung der G20 am 21. November, dem internationalen Wirtschaftsblock von Regierungen und Zentralbankgouverneuren, bekräftigt.

Chinas globales Gesundheitsprojekt

In China ist das COVID-19-Virus inzwischen unter Kontrolle. Es gab weniger als 5.000 Todesfälle. Die Eindämmung der Krankheit – und die zentral geplante Wirtschaft – haben es China ermöglicht, eine Kraft zu werden, die in der Lage ist, weltweit medizinische Versorgung und wichtige persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen. (Siehe „Chinas sozialistische Planung und COVID-19“, Workers World, 3. April)

Jetzt ist China das einzige Land, das in der Lage und bereit ist, weltweit Hunderte Millionen Dosen lebensrettender Impfstoffe frei bereitzustellen.

Chinesische Staats- und Regierungschefs haben Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika vorrangigen Zugang zu ihren erfolgreichen Impfstoffen versprochen . Das Versprechen ist, dass Chinas Impfstoffe ein globales Produkt für die öffentliche Gesundheit sein werden. Dies sind keine leeren Versprechen. China hat die technische Fähigkeit, Millionen von Dosen in Massen zu produzieren und, was noch wichtiger ist, die Impfstoffe weltweit zu liefern.

Als weitere Herausforderung für milliardenschwere Pharmaunternehmen in Privatbesitz setzt sich China dafür ein, das technologische Know-how für die Herstellung dieser Impfstoffe vor Ort bereitzustellen.

Zu Beginn der Pandemie betonten die chinesischen Staats- und Regierungschefs wiederholt, dass Chinas Impfstoffe insbesondere für die Entwicklungsländer bestimmt seien. Am 18. Mai versprach der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnung der 73. Sitzung der Weltgesundheitsversammlung, dass die Entwicklung und der Einsatz von COVID-19-Impfstoffen in China für das globale Gemeinwohl geschaffen werden. Die WHA ist das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen.

Am 29. Mai, als die Pandemie zunahm, trennte Trump alle Beziehungen der USA zur WHO, ohne nachfolgende Angebote für US-Hilfe oder Zusammenarbeit bei der globalen Pandemieforschung.

Jetzt wird Chinas Beitrag die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von Impfstoffen in Entwicklungsländern sicherstellen. (tinyurl.com/y3d26p25) China hat diesen Ländern außerdem 2 Milliarden US-Dollar für die zur Bewältigung der Pandemie erforderliche Infrastruktur zugesagt. (tinyurl.com/y33wfbrt)

In einem Videogipfel mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs im Juni erklärte Xi: „Sobald die Entwicklung und der Einsatz eines COVID-19-Impfstoffs in China abgeschlossen sind, werden die afrikanischen Länder zu den ersten gehören, die davon profitieren.“ (tinyurl.com/y4d34qoe ) Dieses Versprechen wurde von Präsident Xi auf dem G20-Gipfel am 21. November per Video bekräftigt .

Am 8. Oktober unterzeichnete China eine Vereinbarung mit GAVI, der Vaccine Alliance, über die formelle Teilnahme an einem Impfstoff-Implementierungsplan. Dies bedeutet, dass Chinas Impfstoffe ein globales öffentliches Produkt sein werden und bei der Bereitstellung von Impfstoffen für Entwicklungsländer Vorrang erhalten. (tinyurl.com/y2a5zurs)

US-Angriffe von der Seitenlinie

Der US-Imperialismus ist nicht in der Lage, Chinas unglaublichen humanitären Bemühungen gerecht zu werden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Chinas globale Hilfe wiederholt von US-Unternehmensmedien und Washingtoner Think Tanks kritisiert wird.

CNN alarmierte den Kapitalismus gegen die freie Verteilung von Hunderten Millionen Impfstoffdosen, indem er Yanzhong Huang zitierte , einen hochrangigen Mitarbeiter des in New York ansässigen Council on Foreign Relations : „ Die Impfstoffe können von Peking auch als außenpolitisches Instrument eingesetzt werden Förderung von Soft Power und Projektierung des internationalen Einflusses der Impfdiplomatie. (tinyurl.com/y4lwv7oy)

Aber obwohl die USA China dafür kritisierten, dass es weltweit Hilfe geleistet hat, mussten sie zugeben, dass China das Coronavirus innerhalb seiner Grenzen weitgehend beseitigt hat. Da China das Virus im Wesentlichen enthält, ist es nicht dringend erforderlich, jeden Menschen in seiner 1,4-Milliarden-Bevölkerung zu impfen.

Fünf neue Impfstoffe

China hat derzeit fünf corona von vier companie entwickelte Impfstoffe s . Alle fünf Impfstoffe haben in mindestens 16 Landkreisen klinische Phase-3-Studien erreicht. Phase 3 ist der endgültige Test für einen Impfstoff, bevor er als sicher für die Massenverteilung beurteilt wird.

Die Unternehmen, die die chinesischen Impfstoffe entwickeln, sind sowohl staatliche öffentliche Unternehmen als auch private Unternehmen, die mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Produktion von Impfstoffen in großem Maßstab zu erschwinglichen Preisen sowie eine Technologie zu gewährleisten , die die lokale Produktion ermöglicht .

CanSino Biologics, das mit einer Forschungseinheit des chinesischen Militärs einen Coronavirus-Impfstoff entwickelt hat, wird 35 Millionen Dosen seines Impfstoffs nach Mexiko liefern, einem von fünf Gastländern für seine Versuche. Das renommierte internationale medizinische Journal „The Lancet“ veröffentlichte die Daten klinischer Studien zur ersten und zweiten Phase dieses Impfstoffs. (tinyurl.com/yd8uheb3)

Sinovac Biotech Ltd. ist ein weiteres in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen konzentriert. Sinovac hat mit PT Bio Farma, einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen in Indonesien, Vereinbarungen über die Lieferung, lokale Produktion und Technologielizenzierung zur Herstellung von mindestens 40 Millionen Dosen CoronaVac vor März 2021 unterzeichnet. Sinovac liefert auch 46 Millionen Dosen an Brasilien und 50 Millionen Dosen in die Türkei. (tinyurl.com/y5zz3uqk)

Die China National Biotec Group, eine Einheit des staatlichen Pharmagiganten China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), hat zwei Impfstoffe in Phase 3-Studien in 10 Ländern, hauptsächlich im Nahen Osten und in Südamerika. CNBG kann im Jahr 2021 mehr als 1 Milliarde Dosen produzieren.

Die staatliche Sinopharm gab am 19. November bekannt, dass ihr Coronavirus-Impfstoff fast 1 Million Menschen ohne Anzeichen von Nebenwirkungen verabreicht wurde. (tinyurl.com/y25pgtcv)

Einfach zu teilende Impfstoffe

Die von chinesischen Pharmaunternehmen hergestellten COVID-19-Impfstoffe ähneln Impfstoffen, die bei vielen anderen Pandemien wie Polio- und Grippeschutzimpfungen wirksam sind. Diese Impfstoffe lassen sich mit der derzeit weltweit vorhandenen Technologie leichter replizieren. Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna wurden mit einer neuen Technologie entwickelt, die die Massenproduktion dieser Impfstoffe erschwert.

Die chinesischen Impfstoffe haben einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie benötigen keine Gefriertemperaturen für Lagerung und Versand. Um lebensfähig zu bleiben, müssen die Pfizer-Impfstoffe bei ultrakalten -75 ° C (-103 ° F) und die Moderna-Impfstoffe bei -20 ° C gelagert werden. Die chinesischen Impfstoffe erfordern nur eine Standardkühlung von 2 ° C bis 8 ° C (36 ° F bis 46 ° F).

Aber selbst eine nicht ultrakalte Temperatur ist eine Herausforderung für Versand und Lagerung in weiten Teilen der Welt.

Cainiao, ein chinesischer Logistikzweig der Alibaba-Gruppe, sagt , dass das Unternehmen jetzt über eine durchgängige klimatisierte Infrastruktur verfügt und bereit ist, die chinesischen Impfstoffe weltweit zu vertreiben. Das Unternehmen hat sich mit Ethiopian Airlines zusammengetan, um Kühlkettenfrachtbetriebe für den Transport temperaturempfindlicher Arzneimittel aus China in ganz Afrika und im Nahen Osten zu starten . Diese neuen Luftfrachtflüge werden zweimal pro Woche vom internationalen Flughafen Shenzhen nach Afrika durchgeführt. (tinyurl.com/y44u3bt7)

China fordert Big Pharma heraus

Die neuen chinesischen Impfstoffe – und das Versprechen, die Technologie und den Vertrieb mit der Welt zu teilen – sind eine grundlegende Herausforderung für US-amerikanische Pharmaunternehmen . Diese milliardenschweren Unternehmen gehören zu den höchsten Gewinnrenditen aller Branchengruppen. (tinyurl.com/y359jurr)

Die US-Regierung finanzierte die COVID-Impfstoffforschung mit Zuschüssen in Höhe von mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar an Pharmaunternehmen. Im Gegensatz zu Polio und früherer Impfstoffforschung werden diese riesigen privaten Unternehmen das öffentlich finanzierte Produkt mit einem enormen Gewinn an Regierungsbehörden zurückverkaufen.

Das kapitalistische Privateigentum ist das größte Hindernis für die Lösung eines globalen Problems, das das Gemeinwohl gefährdet.

