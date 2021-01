Pressebriefing des Außenministeriums Russlands am 28. Januar 2021 in Moskau. Zur Lage russischer Medien im Ausland

LINK

Einige Beispiele, womit die russischen Journalisten bei Kommunikation mit den westlichen offiziellen Beamten konfrontiert sind. Das sind nur Beispiele aus dem Jahr 2020.

Im Januar 2020 wurde ein Mitarbeiter des Pressezentrums der Nachrichtenagentur TASS am Flughafen Mailands durch Grenzschutzbeamten festgehalten. Er wurde von Finanzpolizei Italiens befragt, der Inhalt seines Handys wurde überprüft. Im Februar 2020 nahm das Büro für Untersuchung der Verbrechen im Medienbereist der Staatsanwaltschaft Ankaras die Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Sputnik Türkei fest. Vertreter des türkischen Dienstes organisierten unter Hinweis auf die Gesetze, die den Informationsraum bezüglich des Verbots für die Verbreitung der Informationen, die die territoriale Integrität des Landes bedrohen, regeln, Verhör der Journalisten und Durchsuchungen der Filialen der Vertretungen der Agentur, bei denen Computer, Kommunikationsmittel, Flash-Speicher beschlagnahmt wurden. Nach einigen Stunden wurden die Mitarbeiter freigelassen. Im Oktober 2020 befragten FBI-Mitarbeiter die Ehefrau des ehemaligen Leiters der Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya in Washington.

Während des Gesprächs fragten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach den Gründen der Ausreise und Tätigkeit ihres Mannes während der Arbeit in der Vertretung der Nachrichtenagentur. Zum Schluss wurde ihr die Möglichkeit, einen ständigen Wohnsitz in den USA zu bekommen, angeboten, was sie jedoch ablehnte.

Im Oktober 2020 fand ein Telefongespräch eines Journalisten der Vertretung von Rossiya Segodnya in Washington mit einem Mitarbeiter der US-Sicherheitsdienste, der sich als Agent einer FBI-Abteilung in Baltimore vorstellte, statt.

Der FBI-Mitarbeiter fragte nach den Fakten der persönlichen Bekanntschaft des Korrespondenten mit den russischen Landsleuten in den USA, die Informationen über ihre Verbindungen mit den Vertretern der Machtorgane Russlands, Stiftung „Russki Mir“ und anderen haben, und stellte andere „unangemessene“ Fragen.

Im Oktober 2020 wurde ein Sonderkorrespondent von RT zweimal bei der Einreise und Ausreise aus den USA von Vertretern der US-Sicherheitsdienste festgehalten, um nach den Gründen des Besuchs des Landes zu fragen. Während der Befragungen wurden persönliche Sachen und elektronische Geräte zu ihrer weiteren Überprüfung beschlagnahmt. Im Dezember 2020 wurden seitens der US-Sicherheitsdienste provokative Handlungen gegenüber Mitarbeiter der Vertretung der Nachrichtenagentur TASS in New York umgesetzt. Dienstwohnungen des Leiters der Vertretung und des Fotokorrespondenten wurden von zwei FBI-Agenten besucht. Die Amerikaner interessierten sich für die Veranstaltungen, die unter Teilnahme des Vorsitzenden des Koordinierungsrats der Organisationen der russischen Landsleute in den USA stattfanden. Diese Organisation löst jetzt großes Interesse seitens der US-Sicherheitsdienste im negativen Kontext aus. Dieses Interesse geht außerhalb der Rahmen der Arbeit mit der Zivilgesellschaft hinaus. Im Dezember 2020 wurden nicht fest angestellte Korrespondenten von Sputnik Lettland, die Staatsbürger Lettlands sind, vom Dienst für Staatssicherheit dieses Landes im Rahmen der gegen sie eingeleiteten Strafverfahren wegen Verletzung des Sanktionsregimes der EU eingeleitet wurden, festgehalten. Wir besprachen dieses Thema ausführlich und bewiesen faktisch die Künstlichkeit dieser Vorwürfe.

Die Vertreter des Dienstes organisierten Befragungen der Journalisten und Durchsuchungen in ihren Wohnungen, bei denen Computer, Kommunikationsmittel, Flash-Speicher weggenommen wurden. Nach dem Verhör wurden Korrespondenten nach Unterzeichnung der Meldeverpflichtung und Vertraulichkeitserklärung freigelassen. Der Sieg der Demokratie, wie es ist.

Das sind einige Beispiele dafür, womit Vertreter der russischen Medien bei der Ausübung ihrer Journalistentätigkeit im Ausland konfrontieren müssen. Man möchte unsere Kollegen daran erinnern, wenn sie aktiv für die Medienfreiheit eintreten, dass man in diesem Kampf kontinuierlicher sein soll. Die „Meinungsfreiheit“ ist ein unteilbarer Begriff, zu dem keine Doppelstandards angewendet werden können. Hier sind es sogar keine Doppelstandards, sondern ein direkter Druck, Verfolgung der russischen Journalisten. Niemand verheimlicht sogar, dass alle Vorwürfe wegen ihrer Berufstätigkeit vorgelegt werden.

