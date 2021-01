Dienstag, 9. Februar 2021

15 – 17 Uhr

Fußgängerzone

Wilmersdorfer Straße / Ecke Schillerstraße

Nähe U-Bahnhof Bismarckstraße

Mit Redebeiträgen und Aufklärungsmaterial

informieren wir über den am 22. Januar

in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag

und den Appell ATOMWAFFENFREI.JETZT,

für den wir Unterschriften sammeln.

