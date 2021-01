Wolfgang Müller: Chinesisches Jahrhundert? (isw-muenchen.de)

In isw-Veröffentlichungen und in Vorträgen, zuletzt beim isw-Forum 2019, hat sich Wolfgang Müller regelmäßig mit Chinas Entwicklungsprozess und den durch die marktwirtschaftlichen Reformen produzierten massiven gesellschaftlichen Umwälzungen wie Binnenmigration, Urbanisierung, Arbeiterkämpfen und der Herausbildung einer großen Mittelklasse auseinandergesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wirtschafts- und Industriepolitik und Chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht #1, der die westliche Vormachtstellung untergräbt.



Wolfgang Müller: „Mein gerade im VSA-Verlag erschienenes Buch „Die Rätsel Chinas – Wiederaufstieg einer Weltmacht“ untersucht die Widersprüche in Chinas Entwicklung, die durch Begriffe wie „digitale Diktatur“ oder „Staatskapitalismus“ nur unzureichend beschrieben sind. Das Buch soll auch einen Beitrag leisten gegen das in Deutschland gerade im grün-liberalen Milieu grassierende, teilweise rassistisch aufgeladene China-Bashing, das sich aus Unkenntnis, Halbwahrheiten und Einseitigkeiten speist.“



Im Schlusskapitel seines Buches, argumentiert Wolfgang, dass Chinas Aufstieg für die meisten Menschen auf dem Erdball bislang positiv war und dass Chinas weitere gesellschaftliche Entwicklung noch offen sei.

zum Artikel hier:

https://www.isw-muenchen.de/2021/01/chinesisches-jahrhundert/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related