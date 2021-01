Rückkehr zum Atomdeal: Israel droht mit Krieg – Iran wirft Israel psychologische Kriegsführung vor (RT DE)

Der Generalstabschef der israelischen Armee hat die neue US-Regierung bezüglich ihrer möglichen Rückkehr zum Atomdeal mit Iran gewarnt. Er behauptete, dass Israel derzeit eine „Reihe von Operationsplänen“ gegen Iran ausarbeite. Iran wies die Drohungen als „reine Rhetorik“ zurück.

Die iranische Regierung hat Israels jüngste Drohung, wonach das Land Operationspläne gegen die Islamische Republik ausarbeite, als „psychologische Kriegsführung“ abgetan. Diese ziele insbesondere darauf ab, eine mögliche Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 zu verhindern.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/der-nahe-osten/112413-rueckkehr-zum-atomdeal-israel-droht/





