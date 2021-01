Treffen Sie Antony Blinken – Bidens Wahl des Top-Diplomaten der USA (informationclearinghouse.info)

Von Finian Cunningham

Blinken scheint seinen fundamentalistischen Glauben an die amerikanische imperiale Güte trotz seines Appells an „Demut“ nicht bereut zu haben.

Nach einem Erdbeben in Washington wird Antony Blinken der neue US-Außenminister und Top-Diplomat. Der jugendliche und telegene Blinken (58) tritt die Nachfolge von Mike Pompeo an, der unter der letzten Trump-Regierung der Vertreter der USA für die Welt war.

Der Kontrast könnte stärker nicht sein. Anstelle von Pompeos schlampigem, rauem Stil wirkt Blinken wie ein vollendeter Diplomat. Aufgrund seiner europäischen Ausbildung spricht er fließend Französisch, ist weltmännisch und raffiniert und stammt aus einer Familie, deren Gene diplomatisch sind. Sein Vater war Botschafter in Ungarn und Berater von Präsident John F. Kennedy. Ein Onkel war Botschafter in Belgien.

Blinken hat ungarische und russisch-jüdische Vorfahren. Seine Mutter heiratete erneut einen polnisch-amerikanischen jüdischen Überlebenden des Nazi-Holocaust. Während seiner Anhörung zur Bestätigung im Senat in dieser Woche erzählte Blinken die Geschichte, wie sein Stiefvater einem Todesmarsch der Nazis in Bayern entkommen war und schließlich von einem amerikanischen Panzer gerettet wurde, der von einem afroamerikanischen Offizier gefahren wurde.

Diese Geschichte hat Blinkens Weltbild vom US-Prestige und internationaler Rolle geprägt. Er ist ein Befürworter des US-Militärinterventionismus mit der Vermutung moralischer Pflicht. Er ist ein Verfechter Amerikas, der mit europäischen Verbündeten zusammenarbeitet und das transatlantische Bündnis aufrechterhält – im Gegensatz zu Trumps grobem America First-Sloganeering. Verständlicherweise ist Blinken von einem unerschütterlichen Glauben an „amerikanischen Ausnahmezustand“ und „offenkundiges Schicksal“ als Weltmarktführer durchdrungen.

Die Senatoren bei seiner Anhörung zur Bestätigung in dieser Woche wurden ohnmächtig, als Blinken sprach. Er wird sicher in den kommenden Tagen als neuer US-Außenminister bestätigt. Das liegt daran, dass er als perfekt für die Wiederherstellung des internationalen Images der USA angesehen wird, das unter Trump und seinem mürrischen Gofer Pompeo so stark getrübt wurde. Die Europäer werden Blinken und seine transatlantische Romantik aufgreifen.

Blinken hat gesagt, dass die US-Außenpolitik mit „Demut und Zuversicht“ betrieben werden muss, was erfrischend bescheiden klingen mag. Aber es ist nicht. Diesem „stillen Amerikaner“ liegt die gleiche alte Arroganz gegenüber der imperialen Macht der USA und Washingtons mutmaßlichem Privileg zugrunde, sich selbst zum „Polizisten der Welt“ zu ernennen.

Wenn Blinkens Rekord noch weitergeht, ist seine zukünftige Rolle als der Top-Diplomat der USA eine Vorahnung.

Zuvor war er ein hochrangiges Mitglied der Obama-Regierung und diente sowohl dem Präsidenten als auch dem damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden als nationaler Sicherheitsberater. Blinken stieg in den letzten Jahren der zweiten Obama-Regierung zum stellvertretenden US-Außenminister auf. In diesen Rollen war er ein Schlüsselspieler in einer Reihe ausländischer Interventionen, die sich als äußerst katastrophal herausstellten.

Er war ein großer Befürworter der US-Militärintervention in Libyen im Jahr 2011, die zum Sturz und zur Ermordung von Muammar Gaddafi führte. Diese Intervention zusammen mit anderen NATO-Mächten hinterließ nicht nur für Libyen, sondern auch für Nordafrika, das Mittelmeer und Europa ein ruinöses Erbe.

Blinken war auch ein Vorreiter bei Obamas Intervention in Syrien, wo die USA (und andere NATO-Mächte) regierungsfeindliche Militante mit Waffen versorgten. Die sogenannten „Rebellen“ waren in der Tat unzählige Terroristengruppen, die mit Al-Qaida und anderen extremistischen Islamisten verbunden waren. Bis zu einer halben Million Menschen wurden im jahrzehntelangen Syrienkrieg getötet, und ein Großteil dieses Blutes ist in Amerikas Händen, weil es de facto Terrorbanden unterstützt . Vielleicht dachte Blinken wirklich, er unterstütze „demokratiefreundliche Rebellen“. Aber selbst wenn wir ihm den Vorteil des Zweifels geben, ist das Ergebnis immer noch eine Katastrophe des amerikanischen Interventionismus.

Eine weitere katastrophale Folge von Blinkens Politikgestaltung ist der Jemen . Unter seiner Leitung unterstützte die Obama-Regierung den Saudi-Krieg gegen ihren südlichen Nachbarn ab März 2015 und dauert bis heute an. Der Jemen ist zur schlimmsten humanitären Krise der Welt geworden. Millionen von Menschen sind unter dem Luftangriff Saudi-Arabiens mit US-Kampfflugzeugen und Logistik verhungert.

Die neue Biden-Regierung hat angekündigt, die militärische Unterstützung für Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen zurückzuziehen. Aber das befreit die USA und insbesondere Blinken nicht davon, den schrecklichen Sumpf geschaffen zu haben, aus dem sie sich verspätet zu befreien versuchen.

Was jedoch ziemlich verwirrend ist, ist, dass Blinken seinen fundamentalistischen Glauben an die amerikanische imperiale Güte trotz seines Appells an „Demut“ nicht bereut zu haben scheint . Während seiner Anhörungen im Senat zeigte er wenig Bedauern über Amerikas illegale Bombardierung Libyens und die Bewaffnung von Dschihadisten in Syrien.

Er beschrieb die Welt mit der konventionellen Gehirnwäsche der amerikanischen Ideologie als einen Ort, an dem China, Russland, Iran und Nordkorea Feinde sind, denen man sich stellen muss. Er sagte den Senatoren auch, er befürworte die Erhöhung der Versorgung der Ukraine mit tödlichen Waffen in der Ukraine und ihres tollwütigen antirussischen Regimes in Kiew. Wir erinnern daran, dass es die Obama-Regierung war, die im Februar 2014 in Kiew einen Staatsstreich gegen einen gewählten Präsidenten angestiftet hat. Das neue Regime wurde und wird von rechtsextremen Nationalisten dominiert, die frühere Verbindungen zum nationalsozialistischen Deutschland loben. Wenn es nach Blinken geht, wird der Krieg gegen ethnische Russen in der Ostukraine eskalieren und könnte eine größere Konfrontation zwischen Russland und den USA auslösen

Eines der Kennzeichen des von den USA unterstützten Regimes in Kiew ist das Eintreten für neonazistische Traditionen und insbesondere für antisemitischen Hass.

Angesichts der jüdischen Abstammung von Antony Blinken und seiner engen Verbindung zum Holocaust der Nazis muss man seine Kompetenz in Frage stellen, wenn er Amerikas außenpolitischer Führer wird. Sein Chefpräsident Joe Biden hat Blinken liebevoll als „Superstar“ der Diplomatie gefeiert. Oberflächlich vielleicht hat er Finesse und Intelligenz. Aber Blinken ist genauso grob und schlampig wie sein Vorgänger Pompeo. Er projiziert nur ein plausibleres Aussehen und einen plausibleren Klang, was als moralische Deckung für Amerikas kriminellen Imperialismus am wünschenswertesten ist .

Es ist bekannt , dass Blinken seine „unersättliche Angewohnheit“, schlechte Wortspiele zu erfinden , selbst missbilligt. Als er zum Beispiel einmal vor einem Publikum über die Politik in Bezug auf die Arktis sprach, scherzte er zunächst, er würde „das Eis brechen“. In Anbetracht seiner Fähigkeit, eine destruktive Sackgasse zu verfolgen, könnte er den Spitznamen „Außenminister Tony Blinkered“ zu schätzen wissen.

Finian Cunningham hat ausführlich über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht. Er hat einen Master-Abschluss in Agrarchemie und arbeitete als wissenschaftlicher Redakteur für die Royal Society of Chemistry in Cambridge, England, bevor er eine Karriere im Zeitungsjournalismus anstrebte. Er ist auch Musiker und Songwriter. Fast 20 Jahre lang arbeitete er als Redakteur und Autor in großen Nachrichtenmedienorganisationen wie The Mirror, Irish Times und Independent. – “ Quelle „ –

