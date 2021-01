Es sei nicht der richtige Zeitpunkt für die USA, Russland unter dem Vorwand sogenannter „Menschenrechtsfragen“ im „Fall Nawalny“ anzugreifen, denn kurz vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten stürmten Protestler das Kapitol, und dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/asien/112264-russland-bleibt-stabil-china-kritisiert/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related