Interessante Berichterstattung über die Pro-Nawalny Demonstrationen in Russland, mit Fotos und kurzen Videos: Kräftemessen mit der Polizei: So „friedlich“ waren die Pro-Nawalny-Demos tatsächlich (RT DE)

(…) Und jetzt war es die Ko-Vorsitzende Katja Kipping der Partei Die Linke, die sich in die von deutschen Politikern angeheizte Debatte um die Freilassung Nawalnys einschaltete. Bereits im September 2020 war sie – etwa in einem Podcast der Zeit – danach befragt worden, inwieweit man mit der von Gysi eingenommen Position zum Fall Nawalny „Regierungsfähigkeit demonstriert“.

Nun forderte sie „Moskau zu Gesprächen mit demonstrierenden Oppositionsanhängern“ auf: „Vielleicht wäre es an der Zeit, dass sich Mitglieder der russischen Regierung auch mit jenen an den Tisch setzen, die in Russland demonstrieren und auf Aufklärung drängen.“ Bei dieser Forderung handele es sich um ihre „ganz konkrete Erwartungshaltung an die russische Regierung“, so Kipping weiter.

Damit ist Kipping in der Tat ganz auf Regierungslinie. Ob sie sich damit im politischen Mainstream wirklich auch als regierungsfähig empfehlen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt geschrieben.

Kipping forderte weiter, dass endlich die „Repressionen gegen die Demonstrierenden aufhören müssen“: „Es sagt viel über die Zustände im heutigen Russland aus, dass nicht diejenigen, die einen Mordanschlag verübt haben, gerade vors Gericht gebracht werden, sondern das Opfer eines Mordanschlags unter irgendwelchen Vorwänden in Gefängnis gesteckt wird.“

Unfreiwillig sagen Kippings Worte als Vorsitzende wohl ebenso viel über die Zustände innerhalb der Linkspartei aus. In der Causa Julian Assange tat sich nämlich gerade Kipping bislang noch nicht durch Forderungen an die britische oder die US-Regierung hervor.

