Der heutige 27. Januar ist der Internationale Holocaust-Gedenktag.



An diesem Tag im Jahre 1945 befreiten Sowjetische Truppen Gefangene des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) in Polen.



Im Todeslager wurden nach verschiedenen Schätzungen 2 bis 4 Millionen Menschen getötet.







