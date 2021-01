Dana Stroul: Dies ist die leitende Pentagon-Beamtin, die unter der neuen Biden-Administration für den Nahen Osten zuständig ist. Eine Neokonservative, die sich dafür rühmte, dass ein Drittel des syrischen Territoriums vom US-Militär kontrolliert wurde (einschließlich seiner öl- / weizenreichen Region) und zugab, in geradezu sadistischer Weise Wiederaufbaumittel blockiert zu haben.

