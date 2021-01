Marshall McKay, indigener Führer in Nordkalifornien mit 68 Jahren an Covid-19 verstorben.

Marshall McKay, ein indigener Führer des Pomo-Wintun-Stammes aus Nordkalifornien, der zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Yocha Dehe Wintun Nation in der Nähe von Sacramento beitrug und dessen tiefe Unterstützung kultureller Anliegen dazu führte, dass er der erste indigene Vorsitzende im Vorstand des Autry Museum wurde, ist mit 68 Jahren gestorben, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Im vergangenen Monat wurden McKay und seine Ehefrau beide positiv auf das Coronavirus getestet und beide auf Grund von schweren COVID-19-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ehefrau erholte sich und wurde schließlich aus dem Krankenhaus entlassen. Marshall McKay verstarb am 29. Dezember.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related