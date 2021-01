Global Day of Action am Montag 25. Januar: „NEIN ZUM KRIEG IM JEMEN“

Am Montag, den 25. Januar sagt die Welt NEIN ZUM KRIEG IM JEMEN

Global Day of Action , mit einer globalen Online-Rallye um 14 Uhr New York / 19 Uhr London / 22 Uhr Sana’a.



Die Welt sagt Nein zum Krieg im Jemen / Online-Rallye

Montag, 25. Januar 2021, um 14 Uhr New York / 19 Uhr London

Zoom. Registrieren Sie sich hier .



Der 25. Januar ist Joe Bidens erster Montag als US-Präsident. Er hat versprochen, die Unterstützung für die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen zu beenden, und es ist unsere Aufgabe, ihn – und andere Politiker – an diesem Versprechen festzuhalten.



Zusammen mit über 300 Organisationen, die Millionen von Menschen in Dutzenden von Ländern vertreten, bilden wir die größte internationale Antikriegskoordinierung seit der Kampagne gegen den Irakkrieg.



Zusammen wurden Dutzende von COVID-sichere Protestkundgebungen auf der ganzen Welt organisiert, und in der letzten Woche hatten sich bereits über 1.400 Menschen für die Teilnahme an der Global Online Rally angemeldet, aber wir glauben , dass sie viel größer sein kann.



Wir haben in den letzten Tagen eine erstaunliche Resonanz in den sozialen Medien erhalten und brauchen alle Hilfe, um die Dynamik aufrechtzuerhalten .



Wir bitten Sie heute um Folgendes: Erinnern Sie Ihre Kontakte an die Online-Rallye: Bitte melden Sie sich für die Online – Rallye an hier . · Klicken Sie hier, um zu twittern : Der Krieg im Jemen könnte ohne die Beteiligung der westlichen Länder nicht weitergehen. Die #WorldSaysNo zum Krieg gegen den Jemen, weil Millionen von Menschen mitten in einer Pandemie hungern. Nehmen Sie am Anruf teil, weil #YemenCantWait https://ctt.ec/Y3l3j+ ·



Machen Sie einen Plan: Machen Sie Fotos von persönlichen Aktionen, veröffentlichen Sie sie online und teilen Sie sie mit lokalen Medien. Veröffentlichen Sie, was Sie bei der Online-Rallye hören. Verwenden Sie eines dieser Hashtags: #YemenCantWait #WorldSaysNo # DayofAction4Yemen #StopArmingSaudi